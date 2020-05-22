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港版國安法　新加坡學者：中國最不留餘地策略

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▲▼香港活動人士抗議北京想推動的新國安法。（圖／路透）

▲港人抗議北京政府想推動的新國安法。（圖／路透）

文／中央社記者黃自強新加坡22日專電

新加坡學者今天分析指出，中國全國人大將推「港版國安法」，從北京直接立法以解決困境，這是對香港最不留餘地的策略，意味中國對香港政局有相當大挫敗感。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾今天接受中央社專訪表示，這次罕見作法會削弱香港自治權，特別是中央政府在香港設立新機構，處理國家安全有關案件。從制度上說，新法會比「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」更「辣」。「港版國安法」在國際層面上將進一步惡化中美的新冷戰。

吳木鑾表示，北京在香港回歸前就曾有爭論，並擔心香港成為反共基地，當年鄧小平想法是如果只是溫和的批評，則是可以接受的。

他指出，如今鄧小平已過世，香港局勢也與昔日不同，中國國內和國際局勢變化對中國執政者造成不小壓力。香港先前曾要完成基本法第23條立法，以失敗告終，香港各界看法是立法的關鍵在於其中的條文規範。

吳木鑾認為，建制派雖提出可以朝柔性方向立法，只做最基本的規範，不要過度解釋，看看香港人是否能接受。過去的爭論都是在於一切的法案都要經過香港立法會通過。

不過，這次的「港版國安法」是從北京直接立法直接生效，不僅做法上是最直接與激進的招數，也是最嚴重的。

根據吳木鑾分析，從北京的立場，這種做法並不算是與基本法脫鉤。雖然理論上可以這麼做，但北京在一般情況下並不會這樣做。這也猶如中央與地方關係中直接廢除地方立法權，地方政府成為中央政府貫徹執行的機構。

對於北京突然推出「港版國安法」動機，吳木鑾認為，這次新冠肺炎疫情發展，也可能是導致中國採取強硬立場原因，中國內部曾對防疫出現質疑聲浪或挑戰中央政府，從目前情勢觀察，中國不是以柔性方式回應，反而是以更強硬方式回應外界。

尤其，他分析，美國聲稱會在國務卿即將提交國會的報告中關於香港人權及民主的保障方面，對中國內部和香港提出制裁方案，也讓情勢更加複雜。中國認為美國在背後施加壓力，讓美國與中國處於一個非常糟糕情況，雙方均抱持強硬態度，採用最激進方法。

吳木鑾表示，中國並不怕香港失去香港國際地位，也不怕與美國進行「新冷戰」，香港問題是一個前哨戰。

另外，對於中國全國政協主席汪洋的工作報告未提「九二共識」，吳木鑾認為，這意味著二會對台灣議題是暫想「維持現狀」，兩會主要聚焦香港問題。

中國第13屆全國人民代表大會三次會議昨天舉行大會預備會議並通過大會議程，其中第5項議程是審議由全國人大常委會提請審議的「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機構的決定（草案）」，被稱為港版國安法。

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