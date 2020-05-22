市長在這裡啦！公開勘災行程　韓國瑜到神農路：退水速度才是重點



▲高雄市長韓國瑜視察鳥松區神農路 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

受到西南氣流影響全台暴雨，這波雨勢22日最強，不容忽視。而高雄市目前是開設二級豪雨災害應變中心，由副市長李四川坐鎮，也引來外界質疑一早韓國瑜究竟去哪裡。隨後，韓國瑜也透過臉書公布上午行程，下午到神農路也開放媒體拍攝，韓國瑜說重視的是退水速度，他說：「高雄市民淹了幾十年，希望兩年半到三年全部解決淹水問題。」





▲高雄市長韓國瑜視察鳥松區神農路 。（圖／記者洪正達攝）

致災性豪雨猛襲台灣，全台大雨滂沱高雄市政府災害應變中心21日起二級開設，22日上午各地持續降雨。由於一早高雄市長韓國瑜未露面遭到外界質疑，為了澄清，他也在臉書公布自己一早行程，除了到寶業里抽水站、澄清路、澄和路以及曹公新圳和右昌街，下午也公開行程，先到時常會淹水的鳥松區神農路視察。

韓國瑜穿著雨衣到神農路視察狀況，他提到，自己早上8點就開始視察7個淹水點，希望老天下雨可以間歇式性的，不要持續性，再者就是看退水速度，退水速度才是市府努力的真功夫、真本領，他提到自己詢問了當地民眾退水速度，比起往年是真的比較快，韓國瑜說：「高雄市民淹了幾十年，希望兩年半到三年全部解決淹水，不會再淹水，截至到這個月，1萬500個箱涵破洞補完，側溝清了近4千公里，希望未來市民免於淹水之苦，感謝水利局很辛苦，市民團結，讓淹水情況緩和在兩年半到三年難免會有淹水之苦，請大家多忍耐，市府會盡力做。」

韓國瑜不斷強調，退水速度最重要，每個地方都有派人去看，副市長到郊區看淹水點，大家分開來看這一年多治水成效，還有民眾遇到哪些問題。

時間對我們來說完全沒用！

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