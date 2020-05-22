高雄雨彈淹成「樹科河」員警抱童涉水　直擊救護車雨中搶命

▲救護車緊急開往醫院，一度因淹水受阻。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

受到西南氣流影響全台暴雨，這波雨勢22日最強，不容忽視，高雄各區也出現不少災情，位在燕巢區樹德科技大學，大門口也汪洋一片，成了「樹科河」，便利超商門口前的機車倒成一排，有些已經泡水，學生趕緊搶救自己的愛車，機車騎士只能牽車涉水過馬路，警方也抵達現場拉起封鎖線，但突然又有救護車要通行，場面相當危急。





▲高雄樹德科技大學前淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄雨勢下不停，各區都傳出有災情出現，位在燕巢區樹德科技大學，大門口也汪洋一片，成了「樹科河」，便利超商門口前的機車倒成一排，學生趕緊搶救自己泡在水中的愛車，大雨滂沱造成路面大面積積水，不少機車騎士只能用牽的，但汙濁雨水已經看不出地上標誌，機車和汽車路上爭道，場面相當驚險。

▲員警協助孩童過馬路 。（圖／記者吳奕靖攝）

警方也趕緊抵達現場拉起封鎖線，由於水高度不淺，甚至還有員警一把抱起小朋友，協助過馬路。不過，由於樹科大鄰近義大醫院，現場突有救護車要通過，但因為被封鎖線圍住，一度卡在車群中，現制員警也立刻上前進行交通管制，先暫時將封鎖線收起，讓救護車順利通過，場面相當危急。

▲救護車緊急開往醫院，一度因淹水受阻。（圖／記者吳奕靖攝）

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