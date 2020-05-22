發文「讓同仁放假投票」　台鐵挨批助罷韓⋯急澄清：黃國昌罷免案也有

▲韓國瑜罷免案在即。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者李宜秦／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案在即，交通部台鐵局近日對內發布公告，要求相關同保障勞工投票權益，設籍在高雄的同仁須以放假處理，並依法給付薪資。此舉遭質疑是挺「罷韓」。台鐵產業工會表示，以往台鐵都沒有這麼積極主動，這次做法比較特別。台鐵局表示，這次由中選會交辦下來的指示，僅遵照辦理。

台鐵局近日對內發布公告，文件內容寫下「6月6日為高雄市長韓國瑜罷免案的投票日，請保障勞工投票權益，以放假處理，本局三班制、輪勤輪休及乘務人員因業務需求出勤同仁，請依勞動基準法規定給付工資。

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▲前立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

台鐵產業工會秘書長魏豫綾表示，有會員反應，過去選舉日時，台鐵都沒有那麼積極發公告，這次做法的確是「非預期的先發通告」，且此次罷免案僅是單一縣市，之前全國大選時，都還要工會提醒，台鐵才會發布公告。

台鐵局副局長馮輝昇表示，此次公告為通案，台鐵僅是接獲中選會通知，由交通部交辦的指令，依規定轉告發文，過去有選舉時，都會有類似函示，希望保障員工權益，這次也是按照以往通案處理方式。

台鐵局表示，第9屆立法委員（新北市第12選舉區）黃國昌罷免案、第8屆立法委員（臺北市第4選舉區）蔡正元罷免案投票日前，均有發佈相關函示，提醒員工權益。