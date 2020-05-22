韓國瑜大考驗！豪雨強襲高雄各區傳災情　綠議員酸：一場大雨就破功

▲高雄鹽埕區七賢三路淹成一片汪洋。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

受到西南氣流影響全台暴雨，這波雨勢22日最強，不容忽視，《ETtoday新聞雲》記者實際到鹽埕區、仁武區、鳳山區、大樹區等區觀察，都有淹水狀況，據水利局資料，截至5月22日中午12點，積淹水災情69件，這也讓民進黨市議員批，高雄市長韓國瑜「治水神話」再次破功。

▲高雄仁武區淹水狀況。（圖／記者黃子倩攝）

致災性豪雨猛襲台灣，全台大雨滂沱，高雄市政府災害應變中心21日起二級開設，22日上午各地持續降雨。據水利局資料，截至5月22日中午12點，積淹水災情69件，27件已退水，42件處理中。有積淹水災情傳出的地區包含鳥松區、前金區、岡山區、三民區、鳳山區、大社區、鹽埕區、左營區、楠梓區、彌陀區、仁武區、梓官區、大樹區、橋頭區、大寮區、前鎮區、永安區，都有傳出道路積淹水或是地區積淹水以及地下道淹水等其他災情。

▲高雄七賢路淹到膝蓋高 。（圖／記者吳奕靖攝）

這場大雨也考驗了高雄市長韓國瑜治水功力，市議員黃文益指出，高雄從昨夜開始下豪雨，災情頻傳，下雨已經造成非常多處積水，就跟韓國瑜口口聲聲指責，陳菊時代積水情況差不了多久，他說：「韓國瑜上任一年多欺騙市民，說請了專業人才像李鴻源、李四川，已經打通任督二脈，不會有大規模積水，但老天爺打臉韓國瑜，雨其實還沒下完積水就這麼嚴重，治水有沒有效，不是用嘴巴說，雨季考驗韓國瑜沒有通過，不要自欺欺人。他認為，高雄市應該趕快提升到一級開設，韓國瑜坐鎮，不要全交給李四川，市長沒有像他說得這麼厲害。」

市議員邱俊憲表示，韓國瑜一早到曹公新圳勘災，但花不到10分鐘時間就離開，沒有聽取地方人士需求和建議，沒有裁示補救工作，就是「韓式勘災」，口口聲聲說清淤治水是他最大政績，一場大雨又讓他治水神話破功。

時間對我們來說完全沒用！

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