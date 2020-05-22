華為孟晚舟引渡案27日公布最新裁決！　可能下周就重獲自由

▲華為首席財務長孟晚舟（Meng Wanzhou）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大卑詩省最高法院21日證實，華為首席財務長孟晚舟（Meng Wanzhou）能否重獲自由，取決於27日公布的裁決結果，屆時法官將宣判是否構成雙重犯罪。此一判決具有決定性影響，是孟晚舟引渡美國案的重大關鍵。

綜合路透社、南華早報報導，應美國政府要求，孟晚舟於2018年12月1日在溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）被捕，罪名為銀行詐欺，且被指控華為與伊朗的商業活動誤導匯豐銀行（HSBC），美方希望她能以詐欺罪在紐約受審。但孟晚舟堅稱無辜且抗拒引渡至美國，讓加拿大當局與北京政府關係變得緊繃，也讓美中關係陷入僵局。

事實上，依據加拿大引渡法、美加引渡協議規定，引渡人涉案罪行必須同時被兩國認定犯罪行為，這才符合引渡條件，也就是所謂的「雙重犯罪」（dual criminality）。卑詩省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）27日的判決就是要處理孟晚舟雙重犯罪問題，決定她2018年被加拿大逮捕時，是否在美加都構成犯罪。

一旦霍姆斯認定不構成雙重犯罪，孟晚舟就可能獲釋，雖然這可能取決於代表美國的加拿大政府律師是否決定上訴。反之，若雙重犯罪條件成立，霍姆斯表示，引渡案將持續進行，而孟晚舟律師將以其他理由要求釋放她。

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