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蔡英文以「英雄麵」親贈防疫英雄　全台68間家樂福量販店上架

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▲台南市長黃偉哲指出，「英雄麵」除了可透過台南市農產運銷公司網路平台購買，更成功拓展實體店面通路，於全台68間家樂福量販店及其網路商城上架。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，「英雄麵」除了可透過台南市農產運銷公司網路平台購買，更成功拓展實體店面通路，於全台68間家樂福量販店及其網路商城上架。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲是台南農特產品的最佳代言人，他代言推薦的台南水果、農特產品，每一樣都快速變成熱銷網紅產品，最近由他代言的台南好麵再度成為熱門話題，蔡英文總統還親臨疾管署致贈100組「台南好麵－麵麵俱到」，形容這是「英雄麵」特向全國防疫英雄致敬，祝福防疫工作「面面俱到」。

黃偉哲市長指出，「英雄麵」除了可透過台南市農產運銷公司網路平台購買，更成功拓展實體店面通路，21日各款好麵正式上架於全台68間家樂福量販店及其網路商城，讓更多人於多元通路上看見優質的台南農特產品。

為了推銷台南好麵，黃偉哲21日至家樂福安平店，再次化身台南好麵代言人，與家樂福主廚林倬甫親自烹調好麵，現場農業局長謝耀清、台南市農產運銷股份有限公司總經理李芳林、家樂福南區營運總監陳鳳連、家樂福各店經理、農會代表及市議員沈家鳳、沈震東、呂維胤、李啟維、蔡筱薇皆到場共襄盛舉。

▲台南市長黃偉哲指出，「英雄麵」除了可透過台南市農產運銷公司網路平台購買，更成功拓展實體店面通路，於全台68間家樂福量販店及其網路商城上架。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，總統慰勞防疫英雄，加持把台南好麵取名為「英雄麵」，掀起購物網站熱潮，目前為止，台南農產運銷中心的這款台南好麵造成網路大搶購，希望藉著好麵讓大家能喜歡來台南走走及買台南好物，當初發想是希望能夠把各個農會的麵集中成組合才叫做麵麵俱到，所以很感謝蔡總統的發想及防疫英雄的付出，希望英雄麵「萬事面面俱到」，能夠讓農會及農民把台南好物做宣傳與行銷農產，同時又可以行銷台南這個城市。

▲台南市長黃偉哲指出，「英雄麵」除了可透過台南市農產運銷公司網路平台購買，更成功拓展實體店面通路，於全台68間家樂福量販店及其網路商城上架。（圖／記者林悅翻攝，下同）

家樂福主廚林倬甫烹調端出10道色香味俱全的麵食料理，包括蘆薈肉絲麵、排骨火龍果麵、白蝦酪梨麵、石斑菱角麵、鹽水肉燥意麵、豬排芒果麵、牛肉番茄關廟麵、蒲燒虱目魚藕香麵、香雞竹炭麵及雞絲芝麻拌麵，同時提供相關食譜給消費者，讓健康的台南好麵陪伴民眾度過防疫期間在家的美味「食」光。

▲台南市長黃偉哲指出，「英雄麵」除了可透過台南市農產運銷公司網路平台購買，更成功拓展實體店面通路，於全台68間家樂福量販店及其網路商城上架。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，新冠肺炎期間，黃偉哲市長於泡麵搶購潮中順勢推出台南10大特色好麵：善化芝麻拌麵、鹽水日曬意麵、大內酪梨籽麵、左鎮芒果麵、仁德蘆薈麵、新市火龍果麵、官田菱角麵、白河蓮藕麵、龍崎竹炭麵及關廟麵，打出「有了台南好麵，你何必搶泡麵！」宣傳口號，在網路上引發熱烈回響，好評不斷，並帶動各農會及業者銷售業績大幅成長，相信新一波的「英雄麵」風潮定能再創佳績。

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