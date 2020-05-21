環團批蔡英文承諾修《礦業法》跳票　跨黨派立委憂心籲速送案

▲環團批礦業修法牛步，號召跨黨派立委呼籲速修。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

地球公民基金會今（21日）召開記者會指出，總統蔡英文在第一任期曾兩度公開承諾「礦業改革」，至今未能實現，去年底礦業修法承諾確定跳票，選前民進黨黨籍立委、政治人物紛紛表態，只要再次全面執政，就會啟動修改礦業法工程，以此安撫急欲修法的強烈民意，現在必須再強烈呼籲，當務之急要趕緊修法。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭強調，回頭檢視過去《礦業法》修法的歷程，可以觀察到行政院、經濟部和立法院間並未達成明確共識，導致修法差了臨門一腳，最後因屆期不連續畫上句點。如今，民進黨完全執政，且在立法院是過半的最大黨，得知目前草案已從經濟部送至行政院，目前首要之務應是由行政部門主動開啟與立法部門、社會民意之間的對話，設法謀求共識，踏出修法的第一步。

請繼續往下閱讀...

▲李根政（右二）指出，因修法工作停滯，造成多起採礦爭議案件蠢蠢欲動。（圖／地球公民基金會提供）



民進黨立委林淑芬表示，上屆民間版本和立院版本討論無數次，基於要讓礦業法快速通過，可以退讓地方就退讓，上屆有8成共識，民進黨提的民間版本是整合上一屆基礎務實版本，在行政管理能做到的狀況下，希望行政部門應退讓，不要隻字不退。民進黨為國會最大黨責無旁貸，喊話經濟委員會同事能儘速排審。

民進黨籍山地原住民立委伍麗華認為，這次修法，至少必須讓礦業法對原住民權益保障，達到《原住民族基本法》要求，才能在「礦業資源的開發利用」以及「當地原住民人身安全、生活環境、傳統文化等權益的保障」之間，取得良好的平衡。

▲林淑芬（右二）喊話經濟委員會同事能儘速排審礦業法。（圖／地球公民基金會提供）



民眾黨立委蔡壁如說，礦業法修法是攸關環境永續、原住民和產業發展的轉型正義，但昨天蔡英文連任就職演說卻完全沒提到相關概念，實在令人憂心。時代力量立委陳椒華則說，全台目前160個礦場中只有不到30個做過環評，經濟部明顯對於採礦的環境狀況掌握度不足，台灣各地的反礦抗爭才會不斷冒出。

民進黨立委洪申翰強調，礦業法修法，從蔡英文上任4年以來，就非常受到注目，不只是環保圈，甚至很多年輕人社群，都非常關注，這次修法甚至也是有環境山林的轉型正義的意義，所以，不管到時進到國會會怎麼討論，都還是希望行政部門應該要扛起這個責任，盡速把法案送進來。

地球公民基金會執行長李根政指出，目前因為修法工作停滯，造成多起採礦爭議案件蠢蠢欲動，包含在水源涵養保安林內的宜蘭潤泰礦場擴大案、引發宜蘭民眾擔憂破壞水源地的永侒再連瓷土礦案、爭議多年緊臨民宅的新竹關西羅家採礦案等。因此，當務之急要趕緊修法，讓產業有明確規則依循，並需同步進行「礦業政策環評」。



►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來