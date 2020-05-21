國民黨批蔡英文政見跳票「對不起勞工」　勞動部回應了！





▲總統就職典禮，蔡英文就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

文／中央社

國民黨今天表示，總統蔡英文曾說勞工是心中最軟的一塊，但昨天就職演說對勞工困境隻字未提，放任勞工自己面對失業率、無薪假暴增慘況，以及勞保年金即將破產危機，對不起勞工族群的支持與信任。

勞動部回應指出，蔡總統六大勞動政見都已逐步落實中，跳票並非事實；包括中高齡者及高齡者就業促進法已三讀通過、最低工資法與職災保險單獨立法行政院已完成審查，將提院會討論，相關須保障的勞動權益及勞動政策會持續推動。

國民黨上午召開「勞保將破產 失業率、無薪假暴增，勞工還是蔡總統心裡最軟的一塊嗎？」記者會。

文傳會主委王育敏表示，現在勞工族群面對的勞動環境非常險惡，今年3月份的失業率已經上升至3.76%，是近10個月來新高，根據勞動部內部通報，今年4月1日至27日資遣勞工高達1萬4941人，4月份失業率恐再攀新高。

王育敏指出，勞保年金攸關勞工退休權益，一旦年金破產將會影響到廣大勞工生計，然而面對勞保即將破產問題，勞動部對勞保條例的修法卻非常不積極，至今還在研擬草案，對外則拿政府會撥補200億混淆視聽。

她表示，根據勞保局107年公布的「勞保基金費率精算及財務評估」，就算在每年政府都撥補200億的情況下，也僅僅只能延長勞保年金2年壽命，從117年開始，勞保年金就會出現赤字，勞動部一直不願誠實面對勞保破產危機。

對於國民黨的說法，勞動部強調，勞保年金改革是攸關勞工權益的重要議題，保障勞工退休生活，政府責無旁貸一定會積極處理，會參酌國外年改經驗，採多元開源節流措施，並搭配政府撥補穩定基金流量。

勞動部指出，除已於今年撥補200億元，並向行政院爭取提高未來撥補金額外，正邀集專家學者成立工作坊，就各界所提意見進行研議，將配合國家年金改革委員會及行政院整體規劃，提出具體可行的改革方案，以確保制度穩健。（編輯：林淑媛）