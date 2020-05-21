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美售18枚魚雷「賀蔡英文就職」　國台辦：花台灣納稅人血汗錢

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▲MK-48 AT重型魚雷,MK 48 Mod 6 Advanced Technology 。（圖／翻攝自raytheon technologies）

▲MK-48 AT重型魚雷,MK 48 Mod 6 Advanced Technology 。（圖／翻攝自raytheon technologies）

記者任以芳／北京報導　　

蔡英文總統520就職當天，美國國務院批准向台灣出售 18 枚 MK48 MOD6 AT 重型魚雷和相關設備，金額高達 1.8 億美元 (約台幣 54 億元)。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（21日）回應，「民進黨當局一再用台灣納稅人的血汗錢購買美國軍火，只會損害台海和平穩定。」

馬曉光表示，「我們堅決反對美國向台灣出售武器，反對美同台灣進行軍事聯繫等任何形式的官方往來。民進黨當局一再用台灣納稅人的血汗錢購買美國軍火，只會損害台海和平穩定，損害台灣民眾利益。」

▲▼ 美國國務院政治軍事局推特 。（圖／翻攝　美國國務院政治軍事局）

▲ 美國國防安全合作局 (DSCA) 已發布對台軍售新聞稿。（圖／翻攝　美國國務院政治軍事局）

根據美國國防安全合作局 (DSCA) 發布新聞稿指出，美國務院已批准向台灣出售 18 枚 MK-48 Mod6 先進技術魚雷 (AT) 和相關設備，金額高達 1.8 億美元，美國國防安全合作署（DSCA）已於今天正式知會國會。據了解，這款雷達使用「噴泵式」推進器而非傳統螺旋槳，最高時速達55節，可攻擊水下800公尺的目標，性能十分優異。

受疫情影響中美關係越來越緊繃，台美關係更加緊密，除美國國務卿史上首次發聲明祝賀就職，美國務院通過1.8億美元軍售案，被外界解讀是送給蔡英文就職大禮。值得注意的是，美國國務院政治軍事局之後又連發多條貼文，祝賀蔡英文總統展開第2任任期，「值此蔡英文總統本周就職第2任期，令人值得記住的是，美國為何長期以來視台灣為一股造福人民的良善力量，以及我們為何致力於支持台灣的國防。」

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