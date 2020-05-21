華碩內鬼被捕求情「我很愛妻小」　警等豪宅沒人才進入搜索

▲華碩電腦張姓採購經理訊後遭警方依違反背信、詐欺罪嫌移送法辦 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

曾入選台灣偶像男團「可米小子」創始團員的張耀文，雖在該團出道前最後決選遭刷下退出，他並未因出道挫敗就自暴自棄，反藉自己優異雙語能力投入科技產業，2013年進入華碩電腦工作，2年升上副理，張憑藉陽光外型和柔軟身段爬上採購部門經理，內部人員透露，張男職位年薪直逼2百萬，妻子又是學校教師，孩子聰明聽話，堪稱人生勝利組。

▲警方逮捕華碩採購部經理張耀文，並在他家中起獲部分回扣贓款。（圖／記者張君豪攝）

該公司知情人士透露，張男被捕當天正在公司會議室開會，警方會同華碩電腦公司法務長、董事長顧問進入張男辦公室後發現他不在位置，警方立刻封鎖電梯及樓梯出口，法務長要求辦公室職員致電張經理說：「有急事請回辦公室。」

但警員卻在電梯口發現張男離開會議室、神色緊張打算刪除手機內容，所幸遭警方攔阻，警方出示拘票搜索票後，宣布逮捕張男，並帶他返回桃園市藝文特區豪宅住家打算擴大搜索。

公司人員陪同張男抵達桃園住家外，張男卻神色哀戚，拜託陪同人員：「我很愛我的老婆、小孩，可不可以不要讓他們知道？」經華碩電腦公司人員與警方商議獲准後，公司人員陪張男在豪宅社區大樓旁，等到張妻出門接小孩後才進入張家搜索相關贓證物。

爆料者透露：張妻在桃園地區擔任學校老師，平常一家和樂融融，但張耀文卻長期與同辦公室的陳女過從甚密，經常一起外出拜訪廠商，甚至加班、出外旅差都一起行動，兩人親密的互動在公司裡早就是公開的秘密，加上張耀文與部分廠商走太近，公司知情同事議論紛紛，傳言不斷，認為他可能會出事。

但同事沒料到，警方19日行動連採購部門的陳女也一併逮捕，隨著張耀文落網後，網路流言蜚語越來越多，甚至張、陳兩人在咖啡廳密會廠商的照片都外流，公司同事認為也許是張經理在外的風流債引發的感情糾紛報復，但也不排除是張男長期A回扣引發公司內部看不下去的同事、被排擠的合法廠商趁機爆料，一吐怨氣。

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