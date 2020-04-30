貶職後仍繼續貪！傳藝中心副主任收回扣50萬　廠商認罪150萬交保

記者孫于珊／台北報導

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉利用台灣戲曲中心裝修工程，收回扣50萬元，於是檢調約談廠商廖育強、白手套陳金源等8人，並於訊後聲押禁見廖、陳2人。台北地院30日裁定陳羈押禁見，而廖則因在庭上認罪，晚間6點即以150萬元交保，沒有限制住居、出境、出海。

▲「安慶營造」負責人廖育強涉貪，法官裁定150萬元交保。（圖／記者孫于珊攝，下同）

朱瑞皓2014年7月擔任文化部人文司副司長，2016年9月升任司長，但因文化部發現他涉收受台北市出版商業同業公會的60萬元賄賂，還出國旅遊，於是2018年7月1日調任非主管職，被「貶」到國立傳統藝術中心擔任副主任一職至今，但他仍不學乖！

2018年期間，朱瑞皓趁承辦台灣戲曲中心3樓多功能廳等空間室內裝修工程標案時，透過白手套陳金源，將採購標案資訊洩漏給「安慶營造」負責人廖育強，等廖取得標案後，2019年1月間，再透過陳收取現金回扣50萬元。30日上午檢方訊後，將廖、陳2人聲押禁見。

▲傳藝中心貪汙案，廠商廖育強150萬交保，白手套陳金源遭羈押禁見。（圖／記者孫于珊攝）

▲國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓（如圖）涉貪污罪遭羈押禁見，陳姓白手套30日也遭收押。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

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