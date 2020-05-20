華碩電腦有內鬼！採購主管情侶檔涉A回扣9千萬　帳戶有2500萬

記者張君豪／台北報導

刑事警察局證實，日前接獲台灣華碩電腦股份有限公司報案，該公司日前進行上半年度財報精算及內部安全稽核，發現採購部門張姓主管（男性、42歲）、陳姓女友（31歲）涉嫌侵吞公款，經華碩電腦內部稽核人員統計，粗估張姓主管情侶檔收回扣金額逾新台幣9千萬，全案報請士林地檢署檢察官周禹境指揮偵辦。

▲刑事局幹員逮捕涉案的華碩電腦公司採購主管張男、陳女情侶檔。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局與桃園大園警分局組專案小組展開調查，19日下午收網逮捕兩人，起獲現金約142萬元。警方調查，兩人長期收回扣，帳戶存款高達2593萬元，依詐欺、背信罪嫌移送士林地檢署偵辦。

刑事局專案小組成員會同該局科技研發科研發科專人，19日持士林地院搜索票前往華碩電腦公司逮捕張、陳2名涉案人，並執行搜索，當場查扣作案手機6支，筆電2台，USB1支，中國建設銀行金融卡1張，現金新台幣45萬元、美金2萬5,047元、人民幣3萬5,000元、日幣27萬1,000元（合計新臺幣約142萬3,580元），金融卡7張。

▲刑事局幹員逮捕涉案的華碩電腦公司採購主管張男、陳女情侶檔。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調閱華碩兩名高階幹部的銀行帳戶，發現兩人存款高達2593萬6千多元，華碩電腦總公司透過內部稽查，發現兩嫌透過掌握電腦、筆電、平板手機等電腦零組件採購大權，長期接受材料供應商收取高額回扣，經過華碩電腦內部人員暗中向材料供應商查訪比對進出物料單據，發現兩人長期以進低報高的手法，賺取巨額採購差價，根據華碩電腦內部統計，兩人侵吞金額應逾新台幣9千多萬元。

華碩電腦公司是臺灣本土的跨國電腦科技公司，產品包括家用與商務用桌上型電腦及多項周邊裝置亦為台灣OEM製造重鎮，2018年名列台灣品牌價值名列第一，該公司發現採購部門員工採購原料模組居然勾結物料供應商，從中侵蝕公司採購預算把關之責，華碩電腦日前透過總公司法務、安全稽核人員出面向刑事局提告，宣示華碩電腦公司品牌形象的企圖心。20日下午警方將華碩電腦張姓採購經理等2人依背信、詐欺案移送士林地檢署後，檢察官訊後裁定張男50萬元交保候傳，陳女則15萬元交保。

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