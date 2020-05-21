網起底...「華碩內鬼」曾是偶像天團候補團員！7年拼上華碩採購經理

▲華碩電腦採購經理張耀文遭網友踢爆居然是昔日偶像男團「可米小子」候補成員 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

20日刑事局收網逮捕涉嫌收取電腦筆電4G網卡、指紋辨識模組零組件近9千萬元溢價回扣，長期侵吞台灣知名上市公司華碩電腦採購預算的採購部經理張耀文（42歲），有讀者爆料涉案張姓採購經歷居然是前台灣知名男子偶像團體「可米小子」的候補成員，他當年從電視台選秀節目「新人幫」選秀會中脫穎而出，成為該集團第一代成員。

▲華碩電腦陳姓女職員因涉案也遭警方移送 。（圖／記者張君豪翻攝）

但因經紀公司最終決定以6人團體出道行銷，張耀文雖然身高挺拔有形，但仍成為遺珠之憾無法走上演藝之路，後來投身科技業擔任採購人員，居然短短在進華碩短短2年內升上採購部副理，後來更獲拔擢成經理，從此手握該公司電腦零件採購大權。

當年知名經紀人柴智屏一手打造男子偶像天團F4，當時風靡台灣少女心，甚至走紅到亞洲其他各國與大陸地區，因此柴智屏趁勢再成立年輕男子偶像團體，並仿效日本天團傑尼斯模式，2001年透過電視台舉辦選秀節目，累計3個月的歌唱、戲劇各項才藝考驗，張耀文憑藉著181公分身高和優秀的中英文雙語能力、陽光開朗形象雀屏入選，成為「可米小子」偶像團體創始的11名成員。

2001年「可米小子」成軍，張耀文雖然未進入最後決選，但該偶像團卻命運多舛，出道發行第一張專輯後沒多久台柱許君豪就因練舞嚴重摔傷退團，該團體頂著F4鼎盛知名度龐大壓力，內部團員不和傳言在星海浮沉，始終沒有爆紅過，成軍短短4年可米小子便宣告解散，團員王傳一、曾少宗、安鈞璨、申東靖仍留在娛樂界奮鬥，張庭瑋則轉行餐飲業擔任品總監。

正當「可米小子」團員順利單飛各擁一片天時，團員申東靖卻在2012年因腦部出血開刀昏迷不治，當時才29歲，2014年團員安鈞璨也因罹患肝癌治療無效去世，令粉絲感嘆「可米小子」雖然是金牌經紀人柴智屏一手打造，卻命運坎坷多難。

當時在安鈞璨告別式上「可米小子」團員齊聚，甚至相約「雖然可米小子解散，但大家互相期許各自事業有成後，要在50歲組『可米老子』」可惜再也沒有機會實現。

然而除了「可米小子」正式團員命運坎坷外，候補團員也狀況頻傳，2013年9月，候補團員、知名演員郭仁豪在北市南港住家遭台北市刑大搜索出大麻移送法辦，該年12月與妻子李柏蓉離婚退出娛樂圈，2016年郭被媒體拍到在墾丁商圈擺攤工作、力求走出陰影。如今候補團員張耀文又被警方逮到長期採購溢價零件、詐取不法利潤超過8千萬元，「可米小子」偶像團命運多舛的詛咒似乎又再度應驗。

【其他新聞】

►華碩電腦驚爆內賊！採購主管與女友狂收回扣 9千萬公款進私人口袋

►華碩電腦「內鬼」A到買豪宅！低價高買「2關鍵零件」 海撈9千萬手法曝光

► 妻兒帳戶當人頭 華碩內鬼半夜勤跑ATM小額存款...警諷像詐騙車手



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！