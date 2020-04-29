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文化部貪瀆連環爆！前司長調職後收回扣50萬　部屬辦書展月收業者1萬8

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▲▼文化部人文及出版司前司長朱端皓涉貪污罪遭傳喚。（圖／記者劉昌松攝）

▲文化部前人文及出版司司長朱端皓被收押後，再次涉貪遭提訊。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

文化部前人文司司長朱瑞皓先前才因收受業者賄賂60萬元並出國旅遊，被檢察官聲押禁見獲准，現又被查出，朱被調任非主管職後，又利用台灣戲曲中心裝修工程，透過白手套收受營造業者回扣50萬元，而朱在人文司的部屬陳慶華，則涉嫌以假借款真收賄方式，按月收受出版公會行賄1萬8千元，檢廉調29日分搜索約談共18人。

朱瑞皓2014年7月擔任文化部人文司副司長，2016年9月升任司長，根據文化部先前說明，因發現他涉嫌收受台北市出版商業同業公會行賄、招待出國後，2018年7月1日調任非主管職，到國立傳統藝術中心擔任副主任一職至今。

▲▼ 台北市出版商業同業公會理事長盧欽政(圖)涉嫌行賄文化部人文司長朱瑞皓。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市出版商業同業公會理事長盧欽政涉嫌假借款真行賄，按月付息1.8萬元給文化部官員。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

不過檢調接獲線報，朱除了涉嫌在文化部人文司期間收賄外，即使被「貶」到傳藝中心，仍然在2018年期間，趁著台灣戲曲中心3樓多功能廳等空間室內裝修工程標案期間，透過陳姓白手套，將採購標案資訊洩漏給安慶營造廖姓負責人，等廖取得標案後，2019年1月間，再透過陳姓、邱姓白手套收取現金回扣50萬元。

台北地檢署檢察官林俊廷29日提訊收押中的朱，並指揮調查局高雄市調處，搜索8個地點，另外約談廖姓業者及2名白手套等，共8人到案，全案朝違反《貪污治罪條例》方向偵辦。

▲▼ 台北市出版商業同業公會副理事長周均亮(圖)涉嫌行賄文化部人文司長朱瑞皓。（圖／記者劉昌松攝）

▲中華民國圖書發行協進會理事長周均亮再次因涉行賄文化部官員遭約談。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

在此同時，先前查出朱在人文司內涉貪的廉政署，另外查出現任文化部秘書處科長的陳慶華，在任職人文司數位出版及新聞紙雜誌科視察任內，從2018年間開始，先自行向銀行貸款150萬元，全額轉匯給台北市出版商業同業公會理事長盧欽政，再以借款名義，約定3年內，每月收取盧1萬8千元「利息」。

陳慶華收受比銀行利率還高的好處，代價是幫盧欽政、圖書發行協進會理事長周均亮取得政府核發補助印尼書展60萬元、美國書展125萬元、香港書展100萬元的經費。這部分案情另由檢察官王如玉指揮廉政署，在29日同步搜索陳慶華在文化部辦公室等2處，並約談陳、盧、周等9人到案。

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