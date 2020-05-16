「妳是我老婆！」清秀女教師遇壯女跟蹤、強拉　5天後同手法竟再犯案

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋一名清秀貌美的國小女老師8日中午騎車上課時，遭到一名壯碩女子尾隨跟蹤，並抓住她的手臂大喊「妳怎麼不知道我是誰？妳是我老婆啊！」幸虧有員警在附近能夠求救，將她壓制送辦；女老師心想對方精神不穩，加上警方已勸誡，不願另提告訴。不料，13日這名壯女又再度於三重區猛追一對夫妻，狂吼「為什麼要載我老婆」，見到新聞後讓老師心疼不已，受訪時強調台灣社會應更加重視患者，並給予適當資源，避免還有受害者的出現。

▲板橋國小女教師遇壯女跟蹤狂喊「妳是我老婆」，不料5天後對方再次犯案。（圖／記者陳豐德翻攝）



國小女教師吳女（23歲）回憶當時經過，8日12點她騎車要去上班，經過板橋區中山路二段與民生路二段口居家附近時，就被一名壯女同樣騎車尾隨跟蹤，還出言侮辱；老師嚇得加快油門想逃跑，直到實踐路與成都街口停等紅燈時，對方甚至抓住她的左手手臂，讓老師嚇得驚恐大叫「妳是誰！」對方卻堅持回稱「妳怎麼不知道我是誰？妳是我老婆啊！」

最讓老師沒辦法接受的是，當下後方明明就有其他騎士目睹，卻沒有人願意伸出援手幫忙，她最後大力甩脫對方，騎到板橋實踐路上時見路旁有員警，立即上前求救「有人跟蹤我！」還嚇得差點哭了出來。員警不敢怠慢，安撫老師後隨即將壯女攔下查驗身分。

▼女教師驚恐向員警求救自己遭到跟蹤。（圖／記者陳豐德翻攝）



盤查過程當中，由於壯女情緒激動，試圖推倒女老師的機車，5名員警見狀一擁而上，將壯女當場壓制施以保護管束；壯女事後回到派出所冷靜之後辯稱，是因為誤認對方是自己老婆，才會跟蹤對方。心地善良的女老師見員警已經警告壯女不得再犯，加上不願纏訟，於是未另提告訴，全案依照違反社會秩序維護法第89條「無正當理由跟追他人」函送偵辦，沒想到事情卻未告一段落。

新北市三重區一對夫妻13日晚間8時許騎車返家，在經過環河南路時，被同一名壯女騎車狂吼「為什麼要載我老婆」並一路尾隨，丈夫想到新店隨機殺人案，擔心對方會突然掏出刀來，為保護嫩妻嚇得一路闖紅燈，衝往三重派出所求救，所幸對方在派出所門口就放棄離去；警方獲報鎖定犯案的女騎士，隔日11時許在台北市將她帶返偵辦，她辯稱狂吼是抒發一時情緒，訊後依照強制罪嫌送辦。

「沒想到離開警局後沒多久，又會有下一個受害者！」想到此處，女老師忍不住感歎。她強調精神不穩的患者是需要被同理的，但如果有危害的其他民眾的可能，社會安全網應當及時去介入，並幫助這群人；因為經歷過類似的事情，現在出門騎車都會害怕跟蹤，所以更希望相關單位能夠更加重視，以防悲劇上演。

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▼壯女試圖推倒機車，被5名員警制伏施以保護管束。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼5日後壯女尾隨夫妻檔犯案，不斷大喊「為什麼要載我老婆」。（圖／記者陳豐德翻攝）