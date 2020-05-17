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新北三重打造幸福獅子溜滑梯　議員王威元媒合獅子會捐贈共融遊戲場

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▲ 新北三重打造幸福獅子溜滑梯 議員王威元媒合獅子會捐贈共融遊戲場。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北三重打造幸福獅子溜滑梯，議員王威元媒合獅子會捐贈共融遊戲場。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為響應新北市政府「拚防疫也拚市政」的作為，國際獅子會台灣總會將捐贈三重區公所特色共融遊戲場，並選定於綜合運動場施作，讓新冠肺炎疫情結束時，市民們能有一個更歡樂幸福的親子運動遊戲場域，總工程耗資千萬，於17日由獅子會總會議長王銓榮主持動土典禮。

國際獅子會台灣總會對地方建設不遺餘力，議長王銓榮看見三重區綜合運動場之塑膠組合遊具皆已老舊，即主動表示，要捐贈新的遊戲場。對獅子會而言，此次的捐贈可說是史無前例的創舉，議長王銓榮特別重金禮聘曾打造國內正濱漁港及馬祖環境美學營造之闊斯國際規劃設計有限公司進行遊戲場之規劃設計。

在郭雅萍設計總監及陳德龍設計團隊的帶領下，此次遊戲場的設計也是開創先河、史無前例，整體規劃係以動物奧運會為發想，並配合現有地形地貌做變化，將現有的聖火台打造為獅子之王溜滑梯。除外觀像一座獅子，其中獅眼富有互動表情能與運動場上的人們打招呼，裝置上安裝變聲麥克風功能，對之發聲，則可由獅鼻發出獅吼聲。

▲ 新北三重打造幸福獅子溜滑梯 議員王威元媒合獅子會捐贈共融遊戲場。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北三重打造幸福「獅子探索樂園」。

另外，獅子之王周邊還有石虎旋轉盤、穿山甲座椅、黑面琵鷺鞦韆、山椒魚滾筒滑梯、水獺潛望鏡、食蛇龜彈跳床、櫻花鉤吻鮭彈跳音樂盒等，都是國內絕無僅有的創新設計，這樣包羅萬象的遊玩方式，除可滿足孩子們攀爬、溜滑、擺盪、旋轉等。在所設計的台灣珍稀動物遊具旁都設有互動式解說牌，希望能讓孩子在遊戲中也可培養生態保育觀念。

獅子會台灣總會王銓榮議長表示，有鑑於這次新冠肺炎疫情造成全球震撼，更體會到健康的重要，但打好基礎很重要，而且強國必先強身，要躍上國際舞台，國人健康決不能少，這樣結合娛樂於運動，且能讓親子盡歡，享受人倫之樂，又可全家共同鍛鍊。

三重區長劉來通表示，過去獅子會捐贈的地方建設多半是公園涼亭或街道鐘塔，此次捐贈共融遊戲場，促進全民健康及親子關係，劃時代的思維，頗值得讚賞，公所對於國際獅子會台灣總會慷慨解囊投入地方建設由衷感謝，也希望能拋磚引玉，帶動三重區內經營有成的企業共襄盛舉。也非常感謝議員王威元媒合，共同為打造安居樂業的新北市努力。

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