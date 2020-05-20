小抹香鯨迷航擱淺桃園海岸　海巡、動保及時搶救治療

記者沈繼昌／桃園報導

一尾鯨豚20日上午被民眾發現擱淺在觀音海水域場附近海灘上，海巡署北部分署第八岸巡隊接獲報案後趕往處理，會同市府海管處與動保團體人員趕來救援，初步研判是保育類鯨豚小抹香鯨，因離岸太遠無法推回大海，海巡人員在其周圍挖溝引進海水保濕，因身體有多處受傷，中華鯨團協會人員趕抵立即後送至協會救治。

▲一尾小抹香鯨20日上午11時許疑似迷航擱淺在桃園市觀音海水域場附近海灘，海巡人員與動保團體搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一尾小抹香鯨20日上午擱淺在桃園市觀音海水域場旁海灘，海巡與動保團體搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡署第八岸巡隊上午11時許接獲報案指稱，位於觀音海水域場附近沙灘上有鯨豚擱淺掙扎，立即指派永安安檢所與巡邏人員趕往，並聯繫中華鯨豚協會與桃園市府海岸管理工程處生態保育科協助。

▲小抹香鯨20日上午擱淺在觀音海水域場旁海灘，海巡人員與動保團體挖坑保濕搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海巡人員先在擱淺鯨豚附近挖溝並引進海水保濕，因鯨豚擱淺位置距海岸線長達數百公尺，一時無法推回大海，隨即找來涼被與海水持續淋水保濕，下午1時許，中華鯨豚協會人員趕抵，研判鯨豚是保育類「小抹香鯨」，身長約200公分、寬50公分，因身上有多處受傷，急需後送救治，隨即將小抹香鯨後送至基隆市八斗子漁港鯨豚協會救援池治療。

第八岸巡隊指出：海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育為海巡署重要任務，生態與環境保育亦為海巡署工作重點事項，民眾若在海邊發現鯨豚與海龜擱淺情事，請撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育盡份心力。

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