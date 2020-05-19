桃市府游建華、王安邦將入大內閣　鄭文燦：樂見2人貢獻所長

▲桃園市副市長游建華將升任國發會政務副主委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統20日將進入第二任期，內閣人事異動中，桃園市府團隊中的副市長游建華將升入國發會政務副主委、民政局長王安邦將升任勞動部政務次長，市長鄭文燦19日主持防疫專案會議上表示，這是2人最後一次參加市府防疫會議，以2人過去豐富歷練，樂見貢獻所長。

鄭文燦指出，副市長游建華公務人員生涯長達30餘年，從基層公務員到擔任縣市府局處長，曾任新竹市、桃園市副市長，也當過許多局處長，交通部高鐵局副局長，5年多來在市府從秘書長到副市長，對市政工作積極負責，具有很好行政經驗與溝通能力，公務生涯歷練豐富，就任新職，對國家建設推動能貢獻所長。

▲桃園市民政局長王安邦將升任勞動部政務副主委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於民政局長王安邦，鄭文燦強調，他在市府擔任過勞動、社會、副秘書長與民政局長等要職，是年輕一代的代表，不論擔任那個職務，都是幹練負責，也是位非常好的人才，相信以他過去幹練、圓融工作表現，就任新職會一定能使命必達。

桃園市府團隊因游、王2人入閣，坊間傳出鄭文燦可望接任行政院長職務，媒體也爭相詢問鄭文燦是否出任行政院長？鄭文燦並未正面回應，僅以「不要岔開話題」為由趕赴下個行程。

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