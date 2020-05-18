桃園紓困案核定率43.1%六都第一　總核定金額1.39億

▲桃園紓困案核定率43.1%，全國第一。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦18日主持防疫專案會議時表示，中央制定的急難紓困標準作業流程和Q&A，已接近完備，讓地方政府有所依據，而各區公所社會課同仁盡全力協助案件審查，已漸上軌道，目前桃園核定率43.1%全國第一，高於六都第二新北市31.8%及全國平均25.2%非常多。

而市府仍會持續秉持彈性、務實、從寬的原則，採二級分層複審制度，加速審查速度，且除了中央核定每申請案200元作業費外，市府再加碼每案200元紓困作業獎勵金，感謝各區公所第一線審查作業同仁的辛勞。

鄭市長指出，全國辦理急難紓困方案，截至18日7時統計，全國總受理案件20萬835件，總核定案5萬682件，全國平均核定率為25.2%。其中六都部分，桃園市總受理案件數為2萬2,710件、總核定案件9,780件，總核定金額1億3,957萬元，核定率為43.1%，相較新北市31.8%、台南市29.7%、台中市22.9%、台北市21.6%及高雄市20.3%，皆超過許多，居六都、全國第一；感謝社會局及各區公所同仁連日的努力，在全國核定紓困案件上，展現桃園的亮眼成績。

鄭市長也談到，中央已核定每件紓困申請案200元作業費，其中包括加班費、誤餐費及其他必要費用，請社會局統籌經費運用，市府等比例加碼，每案再增加200元紓困作業獎勵金制度，給予第一線同仁加油打氣。另外，關於「安心即時上工人力計畫」，請各單位本於職權彈性運用，做最好的人力調配。

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