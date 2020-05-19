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李四川347字內心話讚韓國瑜施政！韓粉分享市容改變：我們很幸福～

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▲▼李四川在韓國瑜認真施政。（圖／翻攝臉書《李四川Hammer Lee》）

▲李四川在臉書大讚韓國瑜施政成果。（圖／翻攝臉書《李四川Hammer Lee》）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄市議會18日舉行定期大會，會後副市長李四川也於臉書吐露真心話，細數韓國瑜上任以來的「務實建設」以及讓高雄經濟復甦的各項政策。文章一出，瞬間引發韓粉熱議，大家紛紛於底下分享高雄的改變進步，除了大讚「身為高雄市民太幸福」，更感謝韓市府團隊的辛勞。

韓國瑜18日至議會報告施政暨新冠肺炎相關政策與質詢，這是他於6月6日罷免投票前唯二到議會備詢的議程，因此韓國瑜將全力將焦點放在市政成績上。會議結束，副市長李四川也在臉書以「用成績向市民報告 高雄正在拼出幸福願景」為題，向大家分享韓國瑜任內的所作所為，強調市府團隊一職以來都秉持著「兼顧財政穩健」與「城鄉平衡發展」的原則，努力讓高雄變成更美好的城市。

此文底下，不少高雄市民都於留言區下貼出照片，分享自己這段時間看到高雄改變的地方，寫下「新市府很棒的！」、「市府團隊的努力不容抹煞」、「因為你們的付出，現在的高雄人很幸福」、「謝謝守護高雄」等話，感謝韓市府團隊的辛勞，讓高雄市民生活舒適，同時也替韓國瑜加油打氣，不要被罷免案影響。

李四川臉書全文：

高雄市議會今天安排韓市長進行施政報告，韓市長與我們團隊仍不忘初衷，就是要努力讓高雄在「兼顧財政穩健」與「城鄉平衡發展」的原則下變成更美好的城市。

其中所提到的「務實建設」，讓高雄的工務運作重新快速轉動起來，不只是我所堅持的，更是我們工程人的重要共通語言。

農漁產品產銷、吸引外商投資、觀光人潮是韓市長的強項，也為高雄大大的提高能見度，讓高雄這座南方大城重新被看見，也因為如此，我為什麼願意全力為韓市長的目標和高雄願景打下地基。

從產業轉型再造、改善422.1萬平方公尺市區重要道路、24萬盞路灯智慧化、恢復治水防洪設施整治、優化公共運輸網絡、六大住宅輔助、5年内更換老舊監視器及消防車輛、一區一特色共融公園等等計畫，＃這些事情每一天都在實現，＃每一天都在生活中發生。

四川感謝今天所有議員的建議，我也相信，所有理性的建議和問政是正循環的一部分，持續讓好的改變、對的事情延續下去。

►偷偷分享少女秘密！

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