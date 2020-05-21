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不滿女友分手「我就是要這樣弄妳」　渣男摩鐵連續性侵下場出爐

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▲桃園市黃姓男子去年8月與女友分手，隔月相約摩鐵談復合卻趁機性侵3次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園市黃姓男子去年8月與女友分手，隔月相約摩鐵談復合卻趁機性侵2次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子與女友感情生變去年8月分手，隔月黃男約女友在摩鐵商談復合之事，黃男進入摩鐵後突然變臉，不顧女友反抗將女友衣物全部脫去，壓制其雙手後硬上得逞，還拿走其手機，嗆聲「我就是要這樣弄妳，這樣搞妳，要做出讓妳永生難忘的事」，隔天凌晨再度性侵得逞，桃檢以強制性交罪提起公訴；桃園地院以黃男涉犯強性交罪2次分別判處3年，合併執行有期徒刑4年，本案還可上訴。

桃檢起訴指出，黃男與女友交往後，去年8月女友協議分手，黃男心有不甘於去年9月6日晚間約女友商談復合之事，黃男開車至女友宿舍載女友至摩鐵，隔日凌晨0時許，黃男將女友推倒床上，不顧女友大喊「不要這樣子」，黃壓制其雙手強制脫去女友全身衣物硬上得逞，過程中還拿走女友手機恫嚇：「信不信我把妳手機摔壞、我什麼事都做得出來，反正我們都分手了，就是要這樣弄妳，這樣搞妳，要做出讓你永生難忘的事」等語，女友心生畏懼下被性侵。

隔天清晨8時許，黃男睡醒後再次壓制女友雙手，女友驚醒後大喊「不要」、能不能放過我」等語，但黃男不顧女友之拒抗，仍強行性侵得逞，事後女友到醫院驗傷並報警提告。

黃姓男子在偵訊時辯稱與女友有金錢糾紛，當日誤認女友院願意與其至摩鐵，發生性行為時應未違反女友意願為性交，對於女友指控強制性交等犯行則坦承不諱，檢方以警方提供摩鐵消費明細、監視器錄影書面、醫院驗傷診斷書、調查紀錄單與被害女子提供通訊軟體對話紀錄等證據佐證，依強制性交罪嫌提起公訴。

桃園地院認為，本案事證明確，黃男犯行洵堪認定，也坦承犯行不諱，法官審酌黃男為滿足自己之性慾，恣意對被害女友強制性交行為，嚴重侵害其之性自主決定權，對其身心造成莫大之傷害，顯見其自我克制能力及尊重他人法益之法治觀念均有欠缺，犯後雖坦承犯行，態度尚可，迄今仍未與被害女子達成和解，法官審結黃男依涉犯2次強制性交罪，分別判處有期徒刑3年，應執行有期徒刑4年，本案還可提出上訴。

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