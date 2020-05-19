桃園2396人居家隔離全數歸零　鄭文燦：市府持續推動各項產業紓困

▲桃園市長鄭文燦19日防疫會議上指出，桃市居家隔離人數已歸零。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦19日主持防疫專案會議時表示，疫情已進入第119天，負責居家隔離者追蹤業務的衛生局公布，桃園市居家隔離人數已歸零，這是重要的里程碑，相當不容易。過去總共累計2396人居家隔離，成功讓公衛體系沒有缺口，特別感謝公衛同仁與居家隔離者配合，市府未來將持續推動各項產業紓困，以暖心政策協助辛苦底層新貧家庭度過難關。

桃園市衛生局長王文彥在防疫專案會議19日上報告，全市居家隔離人數已歸零，這也是桃園市防疫重要里程碑；鄭文燦指出，這相當不容易，未來請衛生局針對居家隔離者結束隔離期後，若有心理諮商方面需求應加以輔導，另針對桃園市53例確診案例，除不幸逝世的1名案例外，其中有49位已出院，尚有3位住院者，後續衛生局應持續進行追蹤輔導，協助出院民眾給予其健康及心理層面上更大的支持。

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鄭文燦認為，目前仍處於防疫期，各局處與區公所應舉行各項說明會、公聽會，室內空間100人以下應採取實名制、維持社交距離及室內通風的防疫對策可正常辦理，以保障市民權利與資訊流通，讓市政業務得以照常推動。

鄭文燦強調，疫情已進入第119天，這段期間不少人收入減少，政府推出急難紓困作為及時雨有其價值，桃園市截至18日為止，各區公所總共受理2萬5224案，已核定12759案，核發金額達到1億5千餘萬元，還在陸續增加中，雖然急難紓困政策採申請制，無法像農漁會或職業工會勞工直接篩選，但市府以從速、從簡、從寬等務實原則，讓沒有勞保、農保或其它津貼非正式部門勞工能獲得最大支持，以彌補紓困期間社會安全網可能的破洞，並以暖心政策協助辛苦底層新貧家庭度過難關。

▲桃園市長鄭文燦受訪時表示，市府將持續推動各項產業紓困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭市長受訪時說，目前申請自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼符合資格人數為8萬2533人，經勞動部核定同意補貼撥款人數為7萬4279人，核定同意補貼比例為90%，許多職業工會勞工生活補貼申請比例更達100%，申請截止日至5月22日，請勞動局加強宣導，後續市府希望辦理職業工會表揚，邀請勞動部參與，以感謝職業工會用心為會員爭取紓困金服務，市府也會考量在餐廳或飯店舉行中型就業徵才活動，以協助市民朋友就業。

此外，關於運動產業界紓困，市府體育局將舉辦說明會，邀請健身房、游泳池、室內打擊場、保齡球館等運動事業者等相關從業人員參與，凡運動事業營業額減少達15%，最高補助250萬元，營業額減少達50%，補助金額將專案審核，自由教練等從業者，若疫情期間減少酬勞達50%，也可申請補助，最高補助1個月2萬元，至多3個月；商圈或餐飲業數位轉型是必然的，市府推動桃園市商圈店家服務轉型推廣方案放寬補助，如營業滿1個月並加入外送平台店家者，市府即可補助每間店5千元，藉此提高店家申請誘因，請經發局多鼓勵業者參加，增加店家收入。

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