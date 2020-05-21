拒警盤查東京街頭暴走撞死路人　女駕駛：我有吃藥不記得了

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本東京20日發生一起死亡車禍，31歲的女駕駛中川真理紗因不明原因拒絕警方盤查，開車一路狂飆，過程中撞死一名女性路人，接著棄車逃進附近的公寓大樓，躲藏大概15分鐘就被警方逮住。她事後辯稱有服用藥物，所以不記得為什麼會發生這些事，但還是逃不了相關刑罰。

根據《產經新聞》、《富士新聞網》報導，中川真理紗自稱在川崎市某餐飲店工作，20日中午12時50分左右遇到警員盤查，她不僅拒絕配合，還一路無視紅綠燈開車狂飆850公尺，最後在行經東京都大田區某路段時，撞上走在人行道的34歲女性上班族高橋悠，整輛車車頭卡在建築物的花圃旁，引擎蓋嚴重扭曲損毀，可見撞擊力道之大。

▲中川真理紗撞死路人還棄車落跑。（示意圖／達志影像，與本案無關）

然而，中川真理紗肇事後依舊不肯停下，她明知已經撞到無辜路人，仍棄車逃進附近的公寓大樓，衝進第一棟時因為大門鎖住無法進入，立即轉移目標跑進第二棟公寓，急忙按下電梯按鈕卻遲遲等不到電梯，情急之下乾脆改走樓梯上樓。隨後警方到場，花了15分鐘才把她逮捕並帶下樓。

中川真理紗被依違反道交法逮捕，但面對拒絕盤查、撞死人等事，她辯稱因為吃了很多藥的關係，什麼都不記得了。雖然東京警方目前仍在釐清案情，網路上的討論卻很熱烈，由於中川真理紗駕駛的車輛價格昂貴，網友們紛紛在相關新聞底下留言猜測拒檢的原因，「大概是吸毒或酒駕吧」、「最好別給她律師，這種行為不能原諒」、「這種情況下怎麼可能逃得了，她是笨蛋嗎？」、「最可憐的還是死者的家人，根本無法想像他們得知親人死訊的心情」。

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