我國旗並列26國登螢幕…南韓急撤照！　美主辦「印太陸軍會議」我首度受邀

▲ 陸軍少將謝宗保參與視訊會議。（圖／翻攝自臉書／대한민국 육군）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情之下，國際會議紛紛改採視訊方式進行。20日登場的「印度-太平洋陸軍會議」（IPLC，Indo-Pacific Landpower Conference）為期2天，全球多達27國參加視訊會議。我國陸軍首度獲邀，由陸軍少將謝宗保出席。南韓陸軍臉書20日晚間上傳的照片中清楚可見中華民國國旗與其他與會國並列，未料約2小時前突然刪除。

《韓聯社》報導，IPLC由美國太平洋陸軍司令部主辦，於美西時間19至20日（台灣時間20至21日）舉行，主題為「後新冠時代，保全自由開放的印太」（Preserving a Free and Open Indo-Pacific, Post COVID-19）。

南韓陸軍20日晚間在臉書上傳視訊會議照片，螢幕上可見軍醫出身的謝宗保少將與會，名牌寫著「中華民國陸軍少將謝宗保（R.O.C Army MG Hsieh, Chung-Bao）」，螢幕上則寫著「台灣軍方總部（Taiwan Army Headquarters）」，參與南韓抗疫戰略相關小組討論。

▲▼ 南韓陸軍臉書昨晚發文可見我國旗。（圖／翻攝自臉書／대한민국 육군）

除主辦國美國以外，這場會議有加拿大、英國、日本、南韓、馬來西亞、印度、澳洲及紐西來等26國陸軍將領參與。根據南韓陸軍臉書的另一張照片，我國國旗和其他參與國並列，但這張照片卻在今早突然被刪除。由貼文編輯紀錄可見，粉專昨晚台灣時間7時左右發文時，附上2張照片，但21日上午8時左右移除其中1張。

▼ 編輯紀錄可見南韓陸軍刪照。（圖／翻攝自臉書）

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