毒駕逆向撞死人！神智恍惚丟包女友狂飆「有人在追我」…最重無期徒刑

▲有酒駕紀錄的王姓男子5年內再犯毒駕致死被起訴面臨無期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

有酒駕前科的王姓男子，去年11月間開車載女友在新北市深坑區逆向狂飆，女友嚇得要求下車，王男因認為「有人在追我」，繼續逆向奔馳，結果迎面撞上機車，騎士傷重不治，王男則奪門而逃，被警方抓回來驗尿，1個多月後被發現含有超高濃度的安非他命，北檢21日依毒駕致死等罪起訴，因酒駕5年內再犯，依新法最重可處無期徒刑。

23歲的王男2019年11月底某天晚上，開著租來的自小客車，載女友行經深坑區北深路段時，不知何故始終逆向行駛，因為車速很快，女友制止不聽，只好要求王男停車，讓她在路邊加油站下車後，王男繼續逆向高速行駛，直到撞上被害機車騎士，王男頭也不回地下車往附近河邊逃跑。

▲王男逆向撞上機車騎士後，馬上奪門下車逃逸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2、3個小時後，警方找到躲藏的王男，他說「有人在後面追我」，雖然王男身上沒有酒氣，但有毒品前科，警方仍對他進行酒測並採尿，當天經移送檢察官訊問後，諭令交保候傳，直到1個多月後，驗尿結果出爐，檢警赫然發現，王男體內含有超高濃度的安非他命。

王男再次到案坦承，開車前曾喝了含毒的咖啡包，檢警調閱沿路監視器，發現王男一路逆向，但行車平穩，而當時的女友，現在已成了王男妻子，她也證稱當時車後明明就沒有人，但王男一直喊著有人在追他，她覺得害怕所以先下車。

檢察官調查後，將王男依毒駕致人於死、施用毒品、肇事逃逸等罪起訴王男，由於王男曾在5年內酒駕危險駕駛，如今又因毒駕危險駕駛致人於死，依新修正的《刑法》，光是毒駕致死罪，就將面臨最輕5年，最重無期徒刑的重責。

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