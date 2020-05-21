安倍親信認了！無視緊急狀態「約記者賭博」　東京高檢檢察長擬請辭

▲ 黑川弘務被爆賭博醜聞。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情籠罩全球，日本東京高等檢察廳檢察長黑川弘務卻爆出在緊急事態宣言期間，和多名媒體記者打麻將賭博，無視當局避免非必要外出的勸告，面對嚴厲批評聲浪，21日傳出有意請辭。他普遍被指為首相安倍晉三的心腹，辭職料將對安倍帶來打擊。

日本政府為避免疫情蔓延，4月對全境發布緊急狀態。大部分地區目前已經解禁，疫情最嚴重的東京都則還未解除。黑川20日卻被《週刊文春》爆料，本月1日及13日赴認識的《產經新聞》記者位於東京都內的家中，與《朝日新聞》記者等4人打牌賭博，還刊出他乘計程車返家的照片，馬上引來「藐視緊急狀態」的批評聲浪。

《共同社》20日指出，京高等檢察廳、《產經新聞》拒絕回應。《朝日新聞》則率先坦承，一名50多歲男性員工確實曾和黑川打牌，「在呼籲避免非必要的狀況下，此行為相當不適當，對此致上歉意」，但仍在調查是否涉及金錢賭博。

法律界知情人士21日向《共同社》透露，黑川坦承確有此事，法務大臣森雅子已經轉達首相官邸。黑川表示有意辭職，預計今天將出現說明。

現年63歲的黑川原訂2月退休，但政府1月在內閣會議上將他的任期延至8月結束，更有望接任檢察總長。他和安倍關係密切，政府提案修改《檢察廳法》，欲將檢察官退休年齡自63歲提升至65歲，便被指是為黑川鋪路，破壞司法獨立。安倍已經因抗疫不力飽受批評，若黑川請辭，料對他造成更大打擊。

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