上網賣「光腳照」月入18萬　金髮外科妹驚呼：比醫院薪水高兩倍！

28歲的「Sweet Arches」(以下簡稱小甜甜)是一名外科助理,目前仍在就讀相關學系的她也是一名「足控」,平時靠上網拍賣裸足照賺取生活費,一個月的額外收入高達5000英鎊(約新台幣18萬元),「一年前我開始對這件事很感興趣,並分享一些我可愛的腳的照片,並沒有想過可以以此為生」,沒想到卻誤打誤撞開啟副業。

根據《都市報》(Metro)報導,來自美國奧勒岡州(Oregon)波特蘭市的小甜甜坦言,她有所謂的戀足癖,平時相當注重腳部的保養,包含修指甲、做美甲等等,「我認為人們如果照顧好自己的雙腳,整體看起來就會很美」,大約2年前她透過朋友介紹的網站,認識許多有相同興趣的人,2019年5月才成立自己的Instagram,每天上傳一些照片和影片,沒想到大受好評,靈機一動乾脆賣起腳的照片,滿足那些有同樣需求的足控們。

▲小甜甜經常在IG分享裸足照。(圖/翻攝自Instagram/sweet.arches)

小甜甜聲稱,一天基本上可以收到50至100則訊息,大多都是要求擺出特定姿勢或者踩東西,甚至有人希望踩碎螞蟻,但她不願意這樣對待有生命的生物,所以只有踩過莓果、葡萄或者蛋糕這些東西,「有人喜歡腳掌,有人喜歡腳趾,大家想看的部位都不一樣,也有人要求我親吻或是舔腳趾,甚至有客戶想要我穿過的鞋子。」

小甜甜表示,許多客戶喜歡聞腳臭味,但她不可能容許自己的腳發出臭味,不過還是有人說過,她的腳有一股椰子味,「最誇張的還是收入,身為一名外科助理,賣照片比我在醫院工作的收入還要高兩倍」,一個月平均可以入帳5000英鎊,相對的她一天也得付出6至10個小時來處理客戶的要求,所以並不是每個人都可以做好這份工作。

「我永遠不會裸露身體。」小甜甜強調,入行以來也受過許多騷擾,例如男性過於暴露的不雅照片,但她會嚴格堅守底線,不脫就是不脫,「我很感激可以在這個領域獲得收入,這讓我可以支付學費,同時幫助媽媽退休,她才剛戰勝癌症,我希望可以幫上她的忙。」

