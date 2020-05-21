上網賣「光腳照」月入18萬　金髮外科妹驚呼：比醫院薪水高兩倍！

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記者黃翊婷／綜合報導

28歲的「Sweet Arches」（以下簡稱小甜甜）是一名外科助理，目前仍在就讀相關學系的她也是一名「足控」，平時靠上網拍賣裸足照賺取生活費，一個月的額外收入高達5000英鎊（約新台幣18萬元），「一年前我開始對這件事很感興趣，並分享一些我可愛的腳的照片，並沒有想過可以以此為生」，沒想到卻誤打誤撞開啟副業。

根據《都市報》（Metro）報導，來自美國奧勒岡州（Oregon）波特蘭市的小甜甜坦言，她有所謂的戀足癖，平時相當注重腳部的保養，包含修指甲、做美甲等等，「我認為人們如果照顧好自己的雙腳，整體看起來就會很美」，大約2年前她透過朋友介紹的網站，認識許多有相同興趣的人，2019年5月才成立自己的Instagram，每天上傳一些照片和影片，沒想到大受好評，靈機一動乾脆賣起腳的照片，滿足那些有同樣需求的足控們。

▲小甜甜經常在IG分享裸足照。（圖／翻攝自Instagram／sweet.arches）

小甜甜聲稱，一天基本上可以收到50至100則訊息，大多都是要求擺出特定姿勢或者踩東西，甚至有人希望踩碎螞蟻，但她不願意這樣對待有生命的生物，所以只有踩過莓果、葡萄或者蛋糕這些東西，「有人喜歡腳掌，有人喜歡腳趾，大家想看的部位都不一樣，也有人要求我親吻或是舔腳趾，甚至有客戶想要我穿過的鞋子。」

小甜甜表示，許多客戶喜歡聞腳臭味，但她不可能容許自己的腳發出臭味，不過還是有人說過，她的腳有一股椰子味，「最誇張的還是收入，身為一名外科助理，賣照片比我在醫院工作的收入還要高兩倍」，一個月平均可以入帳5000英鎊，相對的她一天也得付出6至10個小時來處理客戶的要求，所以並不是每個人都可以做好這份工作。

「我永遠不會裸露身體。」小甜甜強調，入行以來也受過許多騷擾，例如男性過於暴露的不雅照片，但她會嚴格堅守底線，不脫就是不脫，「我很感激可以在這個領域獲得收入，這讓我可以支付學費，同時幫助媽媽退休，她才剛戰勝癌症，我希望可以幫上她的忙。」