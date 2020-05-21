騎車講電話害行人撞成「左臉粉碎性骨折」　騎士坐牢再賠86萬

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

鍾姓騎士2018年8月21日凌晨0時許騎車行經新竹市中山路與西安街口，因為邊騎邊講電話，沒有注意到正要穿越路口的林姓男子，導致對方臉部重創、視力受損，被提告求償235萬8356元。不過，新竹地院法官認為，這起車禍事件中雙方都有違規之處，最後判騎士應賠償86萬2028元較為適當，全案仍可上訴。

判決書中提到，鍾姓騎士明知道騎車不能使用手機，事發當天從中山路西向路邊起步時，卻因為顧著講電話沒有注意到林男，等到發現時已經來不及閃避或煞車，當場把人撞倒在地，對方送醫急救後確認左顏面骨粉碎性骨折，視力也受到永久性傷害。

林男不滿只是過個馬路就被撞成這樣，氣得提告求償醫療費、看護費、交通費、工作損失、精神慰撫金等，總計235萬8356元。對此，肇事的騎士表示，對於上述車禍事件沒有爭議，但賠償金中的慰撫金高達150萬元，實在是太貴了，「我現在已經入獄服刑，真的無力賠償。」

新竹地院法官認為，雖然騎士違規邊騎車邊用手機，但林男穿越路口時也沒有走在行人穿越道上，同樣違規，最終導致車禍發生，雙方都有過失，考量到騎士因為過失重傷害案入獄服刑，入獄前工作月收僅2萬餘元，另一方名下有方屋、土地及汽車等財產，最後裁定應賠償86萬2028元較為適當，全案仍可上訴。