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10台僑社團集資買《華時》全版廣告 呼籲「台美建交」

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▲▼10個海外華人社團合資於《華盛頓時報》刊登全版廣告祝賀蔡英文與賴清德就職。（圖／翻攝自Facebook／台灣人公共事務會 （Formosan Association for Public Affairs））

▲▼10個海外台人社團合資於《華盛頓時報》刊登全版廣告祝賀蔡英文與賴清德就職。（圖／翻攝自Facebook／台灣人公共事務會 （Formosan Association for Public Affairs），點圖可放大）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文20日就職第二任期，包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及民主黨2020總統參選人拜登（Joe Biden）在內等多位美國政要獻上祝賀，而海外台人也不落人後，共有10個相關社團合資在《華盛頓時報》（The Washington Times）刊登全版廣告祝賀，且也呼籲台美建交。

台灣人公共事務會（FAPA）臉書指出，包括他們在內，還有北美臺灣人醫師協會、北美洲台灣人教授協會、北美洲臺灣婦女會、全美台灣同鄉會、世界台灣同鄉會聯合會、世界台灣人大會、臺灣獨立建國聯盟美國本部、華府小英後援會、台灣人公共關係會等共10個海外台人社團，共同出資於《華盛頓時報》刊登全版廣告。

FAPA表示，廣告內容除了祝賀台灣政府總統就職外，也慶祝台灣民主及呼籲台美建交；廣告文案列舉我國3項民主重要成就，分別反映出台灣所代表的自由、人權跟公開透明等3個價值觀。

FAPA透露，基於台灣難能可貴的民主成就，這些社團共同呼籲美國與台灣建立正式邦交，他們認為，台灣在美國政策中的地位，應有別於與同樣與美無邦交的北韓、伊朗與敘利亞等國。

FAPA總會長簡明子則說：「在過去4年，我們見證台美關係逐漸正常化。尤其是在武漢肺炎期間，台灣對美國防疫上的協助與貢獻，證明了台灣值得美國給予外交承認。現在是美國改變那些不合時宜的對台政策，並與台灣建立正式邦交的時刻。」

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