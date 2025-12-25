　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暖心平安夜！民眾肯定中正一分局辦張文案　贈花籃、手寫小卡感謝

▲▼ 肯定警方偵辦張文案 中正一分局湧入大批加油花籃 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中正一分局湧入大批花籃以及感謝小卡。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

北捷台北車站19日發生隨機殺人案，造成4死11傷（含犯嫌張文）震撼全台。許多民眾前往台北車站及中山商圈南西誠品一帶獻花悼念，另外也有民間企業致贈花籃、民眾寫感謝小卡給中正一分局，中正一分局表示，民眾的一句理解、一份支持，往往就是撐過辛勞的重要力量。

中正一分局指出，昨晚是平安夜，持續堅守崗位，守護街頭的平安。就在這樣的夜晚，同仁們收到了特別而溫暖的禮物，來自民眾親手寫下的感謝小卡。一張張卡片滿載真誠。字裡行間，是對警察長時間執勤的理解，也是對守護城市安全的深深感謝。民眾在卡片中提到，近期在捷運站、車站及重要公共場所，總能看見警察的身影，這份無聲的守護，讓人感到格外安心。

▲▼ 肯定警方偵辦張文案 中正一分局湧入大批加油花籃 。（圖／記者邱中岳翻攝）

中正一分局表示，卡片上寫著「警察先生辛苦了」、「看到你們就覺得心安」、「請不要在意外界的惡言，我們一直支持你們」——這些簡單卻溫暖的話語，在寒冷的夜裡，為警察帶來了難以言喻的力量。更有民眾寫下對社會的祝福，盼望世界和平、逝者安息，字字句句令人動容。

▲▼ 肯定警方偵辦張文案 中正一分局湧入大批加油花籃 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 肯定警方偵辦張文案 中正一分局湧入大批加油花籃 。（圖／記者邱中岳翻攝）

中正第一分局說明，警察工作繁重，有時又夾帶了風險，全年無休守護市民安全，而民眾的一句理解、一份支持，往往就是撐過辛勞的重要力量。這些手寫卡片，不只是感謝，更是彼此之間最溫柔的連結，讓平安夜多了一層深刻的意義。

▲▼ 肯定警方偵辦張文案 中正一分局湧入大批加油花籃 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 肯定警方偵辦張文案 中正一分局湧入大批加油花籃 。（圖／記者邱中岳翻攝）

未來，警方將持續加強巡邏與治安維護，守護捷運站、車站及各重要場所的安全，也期盼社會大眾能繼續以一句「辛苦了」，為第一線警察帶來溫暖與鼓勵。因為平安夜的真正意義，正是讓每一個人，都能平平安安回家。

▲▼ 肯定警方偵辦張文案 中正一分局湧入大批加油花籃 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 肯定警方偵辦張文案 中正一分局湧入大批加油花籃 。（圖／記者邱中岳翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」
台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆
快訊／3縣市大雨特報　下到晚上
獨／遭孫生加害女性出面！　「我仍未成年」
高雄4屁孩生態公園「踩踏虐魚」！　超扯畫面曝光
最毒交換禮物！聖誕趴「4性病」全收　醫曝警訊別拖了
林心如鬆口認與霍建華「沒想過會在一起」　1關鍵10年朋友變夫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嫌妻吵他睡覺！鐵槌+保溫瓶K頭　桃園家暴男還咬人...這下慘了

計程車雙黃線迴轉「還突然倒車」　害小貨車撞斷消防栓

暖心平安夜！民眾肯定中正一分局辦張文案　贈花籃、手寫小卡感謝

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

號誌壞掉8分鐘撞出「近百萬維修費」車禍　中市府有疏失判國賠

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

耶誕節驚魂！中山高北上8車連環追撞8人送醫　秒變停車場

又是毒駕！男拒檢開車狂逃「警局前被攔下」　警破窗逮4毒蟲

600公尺全黑！花蓮吉安18支路燈電纜慘偷　損失20萬

瑞芳驚傳砍人！男「左上腹噴血」送醫　嫌遭逮辯：他自己跌倒刺傷

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

嫌妻吵他睡覺！鐵槌+保溫瓶K頭　桃園家暴男還咬人...這下慘了

計程車雙黃線迴轉「還突然倒車」　害小貨車撞斷消防栓

暖心平安夜！民眾肯定中正一分局辦張文案　贈花籃、手寫小卡感謝

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

號誌壞掉8分鐘撞出「近百萬維修費」車禍　中市府有疏失判國賠

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

耶誕節驚魂！中山高北上8車連環追撞8人送醫　秒變停車場

又是毒駕！男拒檢開車狂逃「警局前被攔下」　警破窗逮4毒蟲

600公尺全黑！花蓮吉安18支路燈電纜慘偷　損失20萬

瑞芳驚傳砍人！男「左上腹噴血」送醫　嫌遭逮辯：他自己跌倒刺傷

嫌妻吵他睡覺！鐵槌+保溫瓶K頭　桃園家暴男還咬人...這下慘了

《鄉親篇》形象片曝光　陳亭妃走進魚塭巷弄了解每一個鄉親的需要

計程車雙黃線迴轉「還突然倒車」　害小貨車撞斷消防栓

孫生與未成年少女案　周念暉律師「網友若誹謗少女刑期加1/2」

小熊新星霍頓下半季開外掛！12先發防禦率1.03　官網解析挑戰賽揚3關鍵

賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

捲光電弊案！三地集團創辦人鍾嘉村退休　兒鍾育霖接任董事長

輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆

不趕路的深度台東行！拜訪漂流木小屋、綠植甜點與光影美術館

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

社會熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

知情人士：張文相當捍衛自身權益

23歲女清潔員告別式！高齡嬤不知愛孫身故

太子集團「爆乳女特助」壓力山大痛哭！　涉詐50萬交保

未成年女學生在京站地下街廁所遭性侵！

檢方求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

北市雙屍！他曾將叫兒子回家　多付兩月房租給房東

張文「犯罪側寫」曝光　作案前1行為顯孤狼心理

更多熱門

相關新聞

仁愛鄉警方推「乖乖」聖誕樹守護平安夜

仁愛鄉警方推「乖乖」聖誕樹守護平安夜

12月24日適逢平安夜，仁愛鄉原鄉部落瀰漫著濃厚的佳節氣息，部落幼兒園及教會的小朋友們特地前往仁愛警分局進行溫馨的「報佳音」活動，分局也特別製作「乖乖聖誕樹」，希望轄區內的治安與交通「乖乖」平順，也藉此縮短警民間的距離。

平安夜揮菜刀狂喊「要殺人」惡男慘了

平安夜揮菜刀狂喊「要殺人」惡男慘了

暖心平安夜！ 矯正署署長慰勉「天下第一所」執勤團隊

暖心平安夜！ 矯正署署長慰勉「天下第一所」執勤團隊

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

關鍵字：

標籤:北捷案警察感謝平安夜社會支持治安維護

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

職場奴性最強星座Top3

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

野生李多慧「排隊買丹丹」！

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面