台東6.1地震恐是警示　專家揭「縱谷斷層超活躍」：留意規模7強震

▲郭鎧紋表示，台東卑南6.1地震震央在「縱谷斷層系統」上，未來該系統恐發生規模7以上強震。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台東卑南鄉昨（24日）發生規模6.1地震，並累積5起餘震。地震專家郭鎧紋提醒，這起地震發生在「縱谷斷層系統」上，震央靠近利吉斷層，而該系統從2022年池上關山地震後就非常活躍，加上1951年縱谷地震系列曾有規模7以上地震，未來能量累積後恐會發生規模7以上強震，民眾仍要注意。

台東卑南鄉昨天下午5時47分發生規模6.1地震，地震深度僅11.9公里。地震專家郭鎧紋指出，6.1地震相當於0.7顆原子彈威力，地震原因是菲律賓海板塊擠壓後騎到歐亞大陸板塊之上，震央靠近利吉斷層，而後續發生5起餘震，則比較靠近鹿野斷層與中央山脈斷層。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭鎧紋指出，台東卑南6.1地震震央在「縱谷斷層系統」上，未來該系統恐發生規模7以上強震。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋表示，不管是利吉斷層、鹿野斷層或中央山脈斷層，都屬於「縱谷斷層系統」，而這個系統大致呈現東北走向，全長約147.5公里，南起台東市，往北經過台東縣卑南、鹿野、關山、池上，並延伸到花蓮縣富里、玉里與壽豐、吉安等地，包括瑞穗斷層、池上斷層、玉里斷層也都屬於這個系統。

郭鎧紋進一步指出，「縱谷斷層系統」過去曾發生過不少規模7以上強震，像是1951年縱谷地震系列，根據中央氣象署資料，當年10至12月，出現4起規模7以上地震，造成85人死亡、200人重傷，地震分布長達一百多公里，同時引發米崙、玉里與池上等三條地震斷層錯動。

郭鎧紋認為，要注意的是，縱谷斷層從2022年開始地震轉趨活躍，當年9月17日台東關山先發生規模6.6地震，隔天台東池上又出現6.8地震，而在2024年4月3日，花蓮壽豐也發生規模7.1強震；昨天台東卑南地震規模雖僅有6.1，但從上述歷史資料看來，未來能量累積後，該系統再發生規模7以上強震機率很高，民眾仍要注意。