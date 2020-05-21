Galaxy Buds+「光輝藍」5月22日登場！　可能暫時由Best Buy獨家發售

▲Galaxy Buds+「光輝藍」。（圖／截自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

Galaxy Buds+ 是今年得到高分評測的耳機之一，它具有優秀的音質和持久的續航力。三星不斷地為它增添新色，繼「石榴紅」之後，現在又要於5月22日推出新色「光輝藍」。

目前五種 Galaxy Buds+ 分別有白色、雲藍色、雲粉色、宇宙黑和石榴紅。先前就已有外媒洩露「光輝藍」的影片，它看起來像是寶藍色，相較於先前已有的雲藍色，對於偏好深藍色的消費者來說會是一個替代品。

Galaxy Buds+ 具有一個高音喇叭和一個超低音喇叭，續航時間為11個小時，充電盒額外提供11個小時的電力，支援快速充電，3分鐘即可回復一個小時的播放時間。

雖然三星官方尚未正式發布有關 Galaxy Buds+「光輝藍」的新消息，但現在百思買（Best Buy）上已經可開始訂購這款新色了，定價同為149美元，預計於5月22日發貨。不過先前 Galaxy S20+ 曾在百思買獨家發售，因此不排除這款新色也會暫時由它們獨家發售的可能性。

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