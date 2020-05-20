三星Note 20設計圖曝光！傳100倍變焦遭砍　保留1.08億畫素鏡頭

▲i冰宇宙爆料三星Galaxy Note 20設計圖。（圖／取自Twitter／ice Universe）

記者王曉敏／綜合報導

日前有爆料達人指出，三星下半年旗艦新機 Galaxy Note 20 整體規格將與 S20 系列非常相似，不過中國大陸知名爆料者 i冰宇宙（ice Universe）昨（19）日在微博透露，Note20 系列將不會保留作為 S20 系列相機最大優勢的 100 倍變焦功能。

三星 Galaxy S20 及 S20+ 皆具備數位變焦功能，最大可至 30 倍，已較大部分智慧型手機高得多，而同系列的頂規機款 Galaxy S20 Ultra 則透過摺疊式鏡頭與高解析度影像感測器，搭配 AI 實現 100 倍超高倍變焦。

不過據i冰宇宙最新爆料，Galaxy Note 20系列將不會保留100倍變焦的功能，但仍會採用108MP（1億800萬畫素）主相機，並添增新的感測器來協助提升對焦性能，以解決Galaxy S20 Ultra相機的對焦問題。

▼i冰宇宙微博爆料。（圖／取自微博／i冰宇宙）

除此之外，i冰宇宙也透露，Note 20 系列將與 S20 系列一樣，配備 2K 解析度的螢幕，並維持 Note 系列機款的標配 S Pen，與過去相同配置於機身右側。

除了微博爆料內容，i冰宇宙稍早也在推特釋出 Galaxy Note 20 的設計圖。觀察圖片，Note 20 系列應持續採用 O 極限全螢幕設計，後置 3 鏡頭，整體外型延續 Note 的設計風格，較為方正。不過 i冰宇宙也強調，該圖僅是粗略的設計預覽圖，因此圖中顯示的粗邊框粉絲們不用太過在意。

綜合此前消息，Galaxy Note 20 將搭載高通 S865 處理器，配備16GB RAM 及新一代超聲波指紋辨識技術，雖然三星首款超聲波指紋辨識感測器有許多不足之處，但新款預計將有著更大的感測面積，預期性能將較上大顯著提升。電池方面，Galaxy Note 20+ 預計將具備與 Galaxy S20+ 相同的 4,500mAh 容量電池；螢幕方面，系列機款的頂規型號將具備更新率達 120Hz 的螢幕。

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