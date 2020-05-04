韓國推Galaxy Buds+混搭訂製款！　星粉引頸期盼混搭全面開放

▲Galaxy Bud+ 在韓國地區推出混搭活動。（圖／9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

三星新耳機 Galaxy Buds+ 可以走起混搭風了，官方已經允許消費者混搭不同的耳機跟耳機盒的配色了，但目前僅限韓國地區。Galaxy Buds+ 現在總共已有五種顏色可供選擇，上週也傳出未來將推新色「寶藍色」。

外媒評測 Galaxy Buds+ 是對安卓用戶來說最佳的一副無線藍牙耳機，本週透過 Android Police 宣佈，客戶可以在購買無線耳機時，可以自行訂製耳機，無論是兩邊不同顏色的耳機及不同色款的耳機盒。目前五種 Galaxy Buds+ 分別有白色、雲藍色、雲粉色、宇宙黑和石榴紅。

不過，據報導這是一個到6月底前的限時活動，且目前只有韓國地區才有這項訂製活動，購買耳機的消費者還可得到一些免費禮物，包括 Buds+ 充電盒的保護殼、鑰匙圈和一些DIY貼紙。

目前還沒有消息傳出這項活動將會擴展到其他國家或地區，但星粉可以對此抱有期待，畢竟如果耳機能這樣混搭應該是一件很酷的事。



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