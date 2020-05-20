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iPhone 12傳將不再附贈耳機！　分析師：蘋果欲推動AirPods銷售

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▲EarPods,耳機,圖庫386。（圖／取自9TO5Mac）

▲蘋果未來可能不再隨機附贈耳機。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

據傳從 iPhone 12 開始，可能不會再有隨附的免費耳機 EarPods 了。天風國際分析師郭明錤最新報告指出，蘋果欲藉此進一步推動 AirPods 的銷售，因此之後人們購買 iPhone 時，包裝盒內可能不會再附贈有線耳機了。

儘管外界普遍預期Q2會是今年最慘淡的一季，郭明錤表示，蘋果可能會在今年的假日銷售季大力促銷 AirPods 2，並預估今年 AirPods 銷售量將達到9300萬組，上調了他先前預測的8000萬組。AirPods 2 發布距今14個月，蘋果也是時候進一步降低價格來刺激庫存的銷售了。

▲EarPods,耳機,圖庫386。（圖／取自iPhone Addict）

▲iPhone 5與初代EarPods。（圖／取自iPhone Addict）

自從第一代 iPhone 開始銷售以來，蘋果便會隨機附贈有線耳機；EarPods 在2012年與 iPhone 5 一起推出，2017年與 iPhone 7 共同推出 Lightning EarPods，捨棄了3.5mm的耳機孔。

若郭明錤所言屬實，這將會是蘋果首次不提供免費耳機給購買 iPhone 的顧客。

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