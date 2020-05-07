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藍牙耳機也能這麼美！Samsung Galaxy Buds+女神色「石榴紅」仙氣降臨　母親節就是要入手Buds+女神色耳機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Samsung Galaxy Buds+藍芽耳機廣編拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲耳機已經成為現代人出門必備的物品，這次Samsung Galaxy Buds+更推出女神色「石榴紅」要讓耳機也成為時尚單品。（圖／周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

手機、錢包、鑰匙還有耳機，是現代人出門前必唸的「小物清單」，尤其是在搭乘大眾運輸、等朋友或是出門運動的時候，總會需要「聽點什麼」來消磨時間。這時候只要戴上耳機就能進入到只屬於自己的小世界，不管是搭捷運時候追劇、聽音樂，耳機已成為出門必備的單品之一。

從以前各種有線耳機時常在口袋裡變出各種繩結，進化到輕巧、方便，只要一戴上就能享受音樂的藍牙耳機。除了方便性、音質是選擇藍牙耳機時的考量以外，越來越多人也開始重視耳機的「外型」，尤其是時尚外表的耳機甚至可以變成一個單品裝飾在身上，對於女生而言獨特的顏色更是身上的一個「小心機」，能瞬間抓住大家目光，趁著這次母親節檔期各種限定款推出時，Samsung「真．女神色藍牙耳機」甫上市便受各界矚目。

▼大多數人都會選擇購買藍牙耳機，更能減少有線耳機需要收線跟整理的煩惱。

▲▼Samsung Galaxy Buds+藍芽耳機廣編拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

除了外型亮眼以外，Galaxy Buds+在音樂性、方便性也登上巔峰，三大特點讓所有性能都一次擁有：

葛萊美肯定AKG調校純淨音質＋超重低音　讓聽音樂更加美好

Samsung Galaxy Buds+由曾獲葛萊美獎等專業獎項肯定的音響大廠AKG負責調校音質，能清楚地聽到音樂中的重低音以及清脆純淨的原音重現。這次推出詢問度絕對破表的IG女神色「石榴紅」，讓你在日常生活中也能毫無保留的展現時尚品味，穿上狂野、性感的豹紋，在耳邊點綴Galaxy Buds+石榴紅，女王霸氣一秒上身。

samsaung藍牙耳機

上班穿搭輕鬆配，獨家Beamforming智慧降噪，讓你出門溝通沒煩惱

在上班時常會遇到出外辦公的機會，當使用有線或藍牙耳機最麻煩的就是遇到客戶來電如果有時候接觸不良或是環境音太吵，導至溝通品質下降，還要拿下來用手機直接講；Galaxy Buds+貼心採用降噪三麥克風設計及Beamforming智慧降噪演算法，可以清楚收錄說話聲音並同時過濾環境雜音，「軟硬兼施」輕鬆通話。就像穿上一套剪裁俐落的黑色連身褲，並搭配石榴紅Galaxy Bud+般地自在卻不失時尚氣息，職場人生超加分！

▲▼Samsung Galaxy Buds+藍芽耳機廣編拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

超持久22小時續航力搭配3分鐘快充功能　出門旅遊絕不遇到「沒電恐慌」

藍牙耳機最會擔心的待機時間，在Galaxy Buds+上也不用煩惱，長達11小時的使用時間可以應付出門旅遊到晚上回家，搭配輕巧的耳機充電盒更可使用22小時，再搭配Galaxy Buds+支援 Qi 快速充電功能，不需要帶著一堆線讓包包狂打結。如果時間超趕也不怕！只需3分鐘快速充電，就能使用1小時，休假時換上率性的單邊露肩緊身衣、牛仔短裙，用亮眼百搭的石榴紅Galaxy Buds+一路陪伴整段歡快又充滿音樂律動的旅程吧！

samsaung藍牙耳機

▼Galaxy Buds+支援 Qi 快速充電功能，也能直接透過手機反向無線充電，方便性十足。

▲▼Samsung Galaxy Buds+藍芽耳機廣編拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▼不管是耳機本體或是充電盒，石榴紅絕對是女神等級配色。

▲▼Samsung Galaxy Buds+藍芽耳機廣編拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

此外，現在只要搭配三星智慧穿戴產品專屬App「Galaxy Wearable」（iOS用戶需下載Galaxy Buds+ app），就能自由調整環境音效，並透過等化器找到屬於自己的音響效果（特別推薦「動感」音效喔！），還能監控目前耳機電量，輕鬆化身時尚科技人。現在就趁著母親節的來臨，入手這款限定女神色的Galaxy Buds+真無線藍牙耳機，女王時尚輕鬆Get！

▼透過App「Galaxy Wearable」就能輕鬆設定藍牙耳機。▲▼ Bund+
 

►►成為目光焦點就靠「它」Samsung Galaxy Buds+女神色「石榴紅」
 

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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