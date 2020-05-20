iPhone 12發布延至10月！　三星與京東方將共同提供OLED螢幕

▲iPhone 12。（圖／翻攝自phonearena）

記者謝仁傑／綜合報導

有關 iPhone 12 的消息又來了！頗具名氣的爆料者 Jon Prosser 再度指出，原定於秋季發布 iPhone 12 可能要推延到10月初。先前天風國際分析師郭明錤也曾預測，今年 iPhone 的發布時間可能會比預期要晚。

推測 iPhone 12 會採用韓國三星及中國京東方的OLED面板，iPhone 12 系列涵蓋四款手機，分別有5.4吋、6.1吋、6.7吋，皆配備OLED螢幕。據消息人士透露，京東方有可能會成為2021年改版的 iPhone 12s 的供應商。

據傳 iPhone 12 及 12 Max 將搭載京東方OLED，而 12 Pro 和 12 Pro Max 將搭載三星OLED，Pro型號會支援 10bit 色深和更高亮度。

非Pro型號配有4GB RAM，使用鋁製機身，搭載雙鏡頭；而Pro機型則配有6GB RAM，不鏽鋼機身，且搭載三鏡頭組，具有LiDAR感測器。其中最高階的 iPhone 12 Pro Max 會採用6.7吋的軟性OLED面板，支援 2778x1284 p 解析度。

▲iPhone 12 規格表。（製表／記者謝仁傑）

此外，Pro型號共有 128 GB／256 GB／512 GB 三種儲存容量可選，iPhone 12 Pro 的價格分別為999／1,099／1,299美元，而 12 Pro Max 則分別為1,099／1,199／1,399美元。

Jon Prosser 過去對於 iPhone SE 和 MacBook Pro 都有準確的爆料訊息，尤其是在發布時間，因此這個消息目前相當可靠。

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