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採光不足的老公寓有救了！這家新創公司將生產能發出「人造陽光」的窗戶

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▲▼SunnyFive,人造陽光,窗形照明設備。（圖／取自三星）

▲SunnyFive將製造一種可用來發出「人造陽光」的窗形照明設備。（圖／取自三星）

記者王曉敏／綜合報導

三星昨（18）日宣布，其內部孵化器 C-Lab 已成功「孵出」5 家新創公司，SunnyFive 即為其中之一。該公司將製造一種窗形照明設備，可用來發出「人造陽光」，讓用戶可於室內享受白天自然穿過天空的陽光所產生的全部光譜。

據科技新聞網站《The Verge》報導，SunnyFive 的窗形照明設備類似於銷售給季節性情緒失調（seasonal affective disorder，SAD）患者的光療燈，其將提供猶如自然光般的全光譜照明，並可透過程式設計來模仿真實窗戶的照明效果。

該照明設備的光線角度將隨時間變化，並結合各種日照現象，如日出、黎明、黃昏及日落等。搭配相應的 App，用戶也可進一步調整色溫及亮度，不難想像還可搭配鬧鐘功能。

據三星說法，該產品「可協助用戶在室內或光線不足的地方合成維生素 D，且不必擔心皮膚老化或曬傷。」而該產品也將與三星的智慧家居生態系統 SmartThings 結合。

雖然這並非市面上首個人工窗口，但 SunnyFive 的產品確實在其中顯得格外有巧思。目前全球仍有許多人因新冠肺炎而被迫待在家中，這更凸顯出了該產品的吸引力。在採光不佳的公寓內，若能有扇使人能照到「陽光」的假窗，將會非常不同。目前為止關於 SunnyFive 的訊息並不多，包括價格、上市日期等皆沒有詳細資訊。

三星 C-Lab 計畫目前已提出諸多有趣的想法，不過雖然該孵化器已支持了約 45 家新創公司，但截至目前仍未有真正突破性的產品問世。其中最知名的應該是一種名為「Welt」的可穿戴智慧皮帶，但至今外界對該產品也並無更多了解。

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