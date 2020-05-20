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Apple奪下最夯品牌、Note9加冕為機王！　蘋果三星制霸美國市場

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▲三星Note9、iPhoneX、P20 Pro、XZ2 P、Find X紐約拍攝實戰 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone奪下手機市場最高滿意度品牌 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

手機市場競爭激烈，各品牌不斷推出各種中高階機型，不但規格持續提升，價格也挑戰下殺。據《美國消費者滿意度指數》顯示，蘋果以82％滿意度奪下2020年最受市場消費者青睞的手機，超越三星；不過在單一機款上，三星 Galaxy Note 9 則以85％滿意度奪冠。

蘋果去年以81％滿意度在手機品牌滿意度指數與三星並列第一，今年 iPhone 的滿意指數小幅成長，而三星評分則保持不變。主因去年的假日銷售季，整體 iPhone 收入較前年同期成長8％，而 iPhone 11 系列的強勁銷售功不可沒，不但搭載高規格的鏡頭組，並改善了電池續航，令果粉在總體上感到更滿意。

然而在單一機款的滿意度上，三星 Galaxy Note 9 以85％滿意度奪下榜首，iPhone XS Max 則以84％與 Galaxy S9+、Galaxy S10並列第二，前兩名就由3款三星手機包辦，足見三星在手機市場上的地位仍難以撼動。

▲▼iPhone 11 Pro Max,iPhone。（圖／路透）

▲蘋果搶下美國手機滿意度冠軍品牌，iPhone 11系列的銷售功不可沒。（圖／路透）

▲三星Note 9的10大新功能初體驗：回應粉絲需求的真旗艦。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Galaxy Note 9奪下美國市場滿意度冠軍。（圖／記者洪聖壹攝）

其中 Note9 的功能和影像品質相較同級手機更為出色，而 S10 屬於較新的機款，這4款手機的共同點是螢幕都在6.1吋以上，意味著這已經成為人們普遍使用的螢幕尺寸。

值得注意的是，排名前25款手機幾乎都是 Apple 和 Samsung 的手機，僅只 LG 的 Stylo 5 和 K10 勉強擠進25強，反映出美國手機市場目前被這兩大品牌所佔據。

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