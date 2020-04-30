Galaxy Buds+寶藍色即將上市！　可能與Note 20共同推出

▲Galaxy Buds+寶藍色即將上市。（圖／Samsung SmartThings）

記者謝仁傑／綜合報導

繼 Galaxy Buds+ 推出「石榴紅」款式之後，三星一款應用程式Samsung SmartThings發佈了一款3D動畫，顯見新款式「寶藍色」將會在未來上市，這將是 Galaxy Buds+ 推出的第五種顏色，有興趣的星粉可以再等等。

從動畫中可以看到，新款式的外殼和耳機本體的深色幾乎都是寶藍色，目前雖沒有任何關於該新色的時間發佈訊息，外媒推測可能與 Galaxy Note 20 系列一起發佈，定價應同為新台幣5,490元。

Galaxy Buds+ 自動支援環境音效模式，即使用戶在收聽音樂，Galaxy Buds+ 也會能讓用戶聽到周遭重要的聲音。此外，三星與 Spotify 合作首推新功能，用戶可輕按住耳機，即可從 Spotify 啟動推薦的播放列表。三星宣稱其續航時間為11個小時，充電合另外提供11個小時的電力，Buds+ 支援快速充電，3分鐘即可回復一個小時的播放時間。

在麥克風方面三星也做了升級，搭載一組內置麥克風和兩組外部麥克風，形成波束成形技術，聚焦發話的聲音，調節過濾環境噪音，有效提升通話清晰度；另外還升級了驅動程式，使 Galaxy Buds+ 具有一個高音喇叭和一個超低音喇叭，使其成為今年受到評測高分的耳機之一。



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