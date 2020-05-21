人夫出任務「好市多買拖鞋」挨罵了！照片一曝…萬人笑瘋：同腳不同碼啦

▲原PO買Camper拖鞋回家，結果卻挨罵。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）不僅能買到各種高CP值美食、生活用品，也會上架專櫃商品，讓民眾用優惠價格就可以帶專櫃貨回家。就有一位人夫被老婆交代要買一雙專櫃拖鞋，他完成任務後回到家最後卻挨罵。看到原PO貼出的照片後，網友秒懂挨罵理由，紛紛笑噴直呼「可以去買樂透了」、「笑死我。同一隻腳。」

這位人夫在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，「老婆交代要買，結果回來後一看……挨罵了。」只見人妻交代他買的是一雙專櫃拖鞋，原PO確實有將鞋子買回來，但在賣場時似乎沒有好好檢查，仔細一看會發現兩個都是左腳，連鞋碼好像都不同。光是都左腳就讓人不知道該怎麼穿，更何況還一大一小，難怪太座要發飆。

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▲這……這兩隻根本都是左腳啊！鞋碼還不一樣，難怪太座發飆了 XD（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

照片讓其他網友都笑翻，忍不住調侃原PO，「誰買到2隻右腳，快來找版主」、「可以和右腳做朋友耶！愛的信物」、「另一個家庭的老公也挨罵了」、「這是夫妻專屬的左腳鞋，一人一隻，拍照打卡專屬，走到哪裡左腳一舉，留下美好回憶」、「親，是您的腳長反了」、「可能有另外一個老公正在跪算盤。」

不過就有人發現，這雙拖鞋有繫帶綁在一起，應該不是被其他會員偷換，而是包裝時就有誤，就有網友提醒，買之前真的要檢查，「我也有過經驗，因服務員包錯了」、「每次買鞋時結帳人員都會提醒我鞋子有確認過2隻腳尺寸一樣嗎？可能現在要再加上一句有2隻是不同邊的嗎？」

還有人好奇問原PO拖鞋價格，人夫則解答，他是在內湖店以1499元的價格入手。據悉，這個鞋子品牌Camper成立於1975年，到官網一看，可以發現鞋子平均5000元起跳，就連拖鞋也要3500左右，而好市多幾乎以半價販售，難怪吸引原PO老婆下任務要搶購。