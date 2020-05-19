好市多消暑夯品放桌上！阿嬤狀況外「隨手一炒神了」　萬人驚：要缺貨啦

▲原本就蠻開胃的。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

儘管最近鋒面來襲，天氣仍有些悶熱，就有網友到好市多買熱銷涼麵消暑，結果被阿嬤拿去料理成炒麵；重點是，賣相和美味程度大升級，讓上萬網友讚嘆不已，直呼「害我也想買來炒炒看！」

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，最近天氣熱，買個冷麵「涼一下」，剛放到桌上拍張照，沒想到成為冷麵最後的照片，因為下一秒就被不知情的阿嬤拿去炒了，結果意外好吃。

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只見這款辣味鮮蝦雞絲冷麵，價格近200塊錢，差不多是兩人份，而配料相當豐盛，除了主角蝦仁、雞絲外，還有胡蘿蔔絲、小黃瓜絲、蛋絲等，再加上開胃醬料，的確很適合炎炎夏日，不過經阿嬤神手，瞬間變成風格迥異的另一道佳餚，他不禁讚，「微辣好吃，熱的也別有風味。」

▲沒想到被阿嬤炒過後，瞬間大升級。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

po文一出，掀起熱烈回響，網友們紛紛留言，「熱的看起來比較好吃」、「阿嬤一定是小當家」、「阿嬤是神隊友」、「被涼麵耽誤的炒麵」、「阿嬤懂吃」、「台中豐原就有一間是把涼麵拿去炒的店，很受當地人的喜愛」、「明天開始阿嬤炒麵賣到缺貨」、「原來可以一麵兩吃」。

不少人也莫名被勸敗，忍不住笑回，「又知道了一個新的吃法」、「我沒有特別愛涼麵，但這炒過看起來很讚」、「阿嬤版的感覺比較好吃」。另外，原po也指出，阿嬤是用內附的醬料去炒，並沒有額外加料。

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