Timberland「2用皮帶529元」好市多搶爆　他曝「暗黑神用途」...苦主：痛1星期

▲ 好市多夯牌「2用皮帶529元」！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多神物又來了！一名男網友分享一款美國大牌的男用皮帶，雙面兩用529元，讓4千名網友直呼手癢了！爆笑的是，原PO還透露皮帶另一個「暗黑用途」，不少人笑虧，「抽小孩會被關喔，還是抽老公就好了吧！」

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，最近逛中和賣場發現一款Timberland男生雙色皮帶，可以翻面使用，標籤上寫著100%牛皮皮革，價格529元超香甜，附42腰需自行剪，且皮帶扣可旋轉，讓他超心動。

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原PO幽默笑稱，繼上次Levi's皮帶之後，這次換成踢不爛了，「有不明人士說應該是抽小孩『抽不爛』，家裡基本上沒在用皮帶，但為了抽不爛買了！」

勸敗文貼出後，掀起4千多名網友暴動吶喊，「重出江湖了」、「那這樣值得啊，夜市一條300-500元都不一定是100%牛皮了」、「本來沒需要，但昨晚小孩整晚不睡覺，突然感覺有點需要」、「爸媽們決定團購」、「我有一條，目前應該用了第五年了吧！還沒爛」、「買回去當武器的啊？！」、「搶翻天了」、「抽小孩會被關喔，還是抽老公就好了吧」。不過有苦主呼籲勿實施暴力教育，「穿裙子上學去，遠遠看到兩條桿痕跡，痛一星期」。

▲網暴動了！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



也有人困擾表示，「美國皮帶太寬！大部份褲子不能用」、「中和還有不少，覺得材質偏單薄」、「也有柯克蘭的，價位差不多，哪個好用呢」。留言串另有熱心網友分享，「這是我N年前買的柯克蘭的牌子，也是牛皮，真的很耐用」。

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