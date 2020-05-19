賣場手推車被放公車站！他怒爆「這是要辛苦誰？」　網：地點好熟悉

▲賣場手堆車。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

大賣場裡面通常都會提供「手推車」給顧客使用，不但方便民眾購物時將物品放進去，還有地方能夠讓隨身包包擺放。不過近日有一名網友發文提到，他從大賣場購物完準備回家時，竟看到兩三台手推車被放在公車停靠處，如此沒公德心的行為讓他相當傻眼。

原PO在《爆怨公社》發文表示，他逛完賣場準備回家時，竟然看到有兩三台手推車被放在公車站牌處，讓他超生氣的表示，「東西買一買，坐公車就走人，賣場推車就丟一旁，這是要辛苦誰？苦的是賣場人員，這種路應該很難推吧！請不要把方便當隨便！」

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▲賣場「手推車」被放在公車停靠站。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

從原PO貼出的照片中可以看到，民眾購物完之後，並沒有將手推車物歸原位，有兩三台推車被放置在公車站牌處，還曝曬在陽光下，讓許多人直呼「真沒水準」。

貼文一出後，網友紛紛留言回應，「這是台北內湖好市多吧」、「這是在內湖嗎？好熟悉的場景」、「很多人直接推回家」、「之前去台中迪卡儂，親眼看從好市多買完，上完貨推車就隨便丟在迪卡儂」、「沒水準兼沒品又自私的人啊」、「就差沒有把手推車推回家」。

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