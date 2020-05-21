鍋吃一半「老闆假牙」浮出來！神偽裝真相曝　萬人看傻：真的會嚇到

▲老闆假牙掉了？（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

外食族看不到食物烹煮過程，最害怕在餐點中挖出不能吃的異物。一名網友日前貼出驚悚照，原來她吃飯到一半，發現湯裡竟有看起來像「假牙」的東西，差點和店家理論。所幸最後只是誤會一場，不過網友們都點頭笑說第一眼的確會看錯。

「吃到一半嚇死我！」女網友在臉書「爆廢公社」中貼出照片，原來她日前用餐到一半，發現碗裡疑似浮出「老闆的假牙」，害她嚇了一大跳。

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不過還好一切只是誤會一場，原PO眼中的假牙只是一片魚板而已。仔細看看魚板，橘色的邊就像假牙齦一般，外層還有一條白色的鋸齒狀，遠看就像牙齒一樣，難怪容易讓人誤會。

照片曝光後，引來1.3萬人按讚，大家紛紛表示，「嘴裡的一口奶茶差點噴了出來」、「魚板壞壞幹嘛假裝是假牙啦」、「還有這種魚板喔」。不過更多人笑說，碗裡深色的肉片反而比較吸引他們，不小心誤會是排泄物，「我以為你在說黑色的大便」、「老闆肚子也有點痛」、「被賽嚇到」、「這碗有臭臭的味道啦」。

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