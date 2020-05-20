抬擔架送病患上5樓　下來一看救護車遭拖吊！員工直呼太扯：明明頭上有閃燈

▲救護車被拖吊。（圖／翻攝爆廢公社）



記者邱茀濱／綜合報導

新北市新店民間救護車業者，今（20）日上午運送一名80多歲的阿嬤回到民權路安養院，當時先把車暫停在公車停靠區，接送阿嬤上去5樓，沒想到一下來車子卻被拖走，讓他直呼太扯，質疑警方為何能在緊急情況下拖吊。

據《中視新聞》報導，民間救護車業者表示，當時是運送全臥病人上去安養院，沒想到下來後車子就不見了，讓他感到莫名其妙，因為車輛不僅頭上有閃燈，加上後車門也是打開的狀態，就連擔架也不在，因此質疑警方。

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他強調，為何警方能看光看空車，就直接判定車輛不是在值勤緊急個案？同時痛批，如果今天真的突發危急案件，事情發生後「人命算誰的」？

不過，新北分局交通組組長呂宗霖卻表示，是有接獲民眾的檢舉，指出私人救護車違規停放在公車停靠區，而經過員警現場查看後，發現該車輛並非緊急救護狀態。

另一方面，臉書社團「爆廢公社」也有網友貼出救護車被拖走的照片，結果意外釣出該公司員工回覆稱，「我是該公司的員工，警示燈點著表示勤務中，病人全臥床，只有救護車能運送，公司已經打電話申訴，公文下來了再來跟你們說。」

他進一步解釋，他知道民間救護車給人的普遍觀感不佳，但不是全部的民間救護車駕駛都是如此，「我的想法是這樣，拖吊車對我們停車的地方有疑慮，可以廣播或者等我們下來就會有答案。」

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