他吃「手工草莓冰」肛門不爭氣了：誤會超大　網見真相驚「牙口也太好」

▲手工草莓冰？（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

俗話說「病從口入」，吃東西之前還是再三確認一下比較好。一名網友就曝光家人的蠢事，原來姊夫自以為在冰箱挖到草莓冰，用力咬了一口後卻覺得不太對勁，真相曝光後，也無奈成為全家人的笑柄。

「有廢友也覺得它是草莓冰嗎？」一名網友在臉書「爆廢公社」發文，他表示姊夫日前翻了翻冰箱，竟誤把分裝好的生雞胸肉當成是「草莓冰」吃下肚，吃了一口後還沒察覺真相，天真表示「沒吃過這麼難吃的草莓冰」。

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遠看粉紅色的冷凍生雞胸，方方的形狀的確看起來和草莓冰棒有些相似。原PO姊夫事後無奈地說，當下以為因為冰是手工做的，所以沒有木柄或竹籤，沒有多想就咬了一大口吃下肚了。

▲原來是生雞肉，姊夫欲哭無淚。（圖／翻攝自爆廢公社）

「我該再買幾支草莓冰放回冷凍庫，撫慰我姊夫受傷的心靈嗎？」原PO表示，全家人都被姊夫天兵的行為給逗樂了，姊姊更是笑到岔氣。他隨後也報平安表示，姊夫雖然肛門不爭氣了一會兒，但還是平安活下來了。

照片曝光後，不少網友都和姊夫一樣有所誤解，「像酸梅冰耶」、「剛剛以為是什麼糖果」、「其實真的有點像」、「這牙口不是普通的好」、「哈哈哈我問我5歲兒他也說是草莓」、「歐買尬，我老公說它是花生」。

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