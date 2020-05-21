逛賣場！馬尾妹極短褲「爆屁股蛋」曲線太美　阿伯猛擠到背後...看呆了

▲女網友拍下在賣場親眼目睹的有趣一幕，留言則是一片祥和。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有張活靈活現的照片在網路世界瘋傳，畫面中只見一名中年阿伯搭乘手扶梯，默默盯著前方馬尾妹子下半身，原來她穿著極短熱褲、爆出屁股蛋，煞是清涼養眼的好風景。

照片中的場景出現在一間賣場內，電扶梯前方站著一對身材極佳的情侶，背影望去饒是神仙眷侶，親暱而恩愛。男子理著平頭、一身運動裝束，身材健壯；女孩則綁著長馬尾，上身穿小可愛，下身是超短運動褲，屁股蛋直接爆出，魔鬼般的身材曲線盡顯。

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正所謂「螳螂捕蟬，黃雀在後」，電扶梯後方站著位中年阿伯，只見他剛購物結束，手中提著象印牌用具，目光是緊緊盯著這片美麗景致，似乎看到出神。而這一趣味畫面，又被幕後的拍攝者給記錄了下來。

原來這張照片最早出現在2018年，根據本站新聞〈阿伯低頭瞄！馬尾妹搭手扶梯「屁股蛋爆出」 網讚誠實：男人一定看〉報導，拍下照片的鄭姓女網友表示，她本來打算去拍性感的妹子，沒想到手腳更快的阿伯搶得先機，還刻意向前走了好幾步「卡位」，直接站到情侶後方欣賞，「不是在看是什麼？」「北北（伯伯），我知道你在看什麼喔！」

儘管過了2年，網友看了圖仍是一片讚美，也說阿伯相當誠實，「不止看，我還放大看」、「是人都會看吧」、「她們都有保持一公尺社交距離」、「如果男人不看這屁股！就要去看醫生了」、「這就是夏天的好處，也感謝一些妹子願意穿的清涼讓大家都透心涼」、「這屁股蛋很正啊，健身房一堆這樣穿的欸」。