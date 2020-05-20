真愛密碼「2020520」！　雲林登記結婚人數比照去年明顯增加

▲2020年5月20日雲林縣民政處提供結婚登記數據指出，截至下午3點，雲林縣轄內共有94對新人完成辦理結婚登記。（圖／雲林縣政府民政處提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

5月20日諧音「我愛你」是民眾結婚紀念日首選大日，近幾年有不少新人選這天結婚，除了諧音好聽之外日子也好記，依據黃曆雖顯示今日為「宜事少取」但仍有不少民眾選於今天進行結婚登記，尤其今年逢2020更有愛你愛你之意，雲林縣截至下午3點共有94對眷侶完成結婚登記，顯示「我愛你」就是好日子。

2020年5月20日雲林縣民政處提供結婚登記數據指出，截至下午3點，雲林縣轄內共有94對新人完成辦理結婚登記，而辦理離婚登記的有一對，520日子我愛你相愛結婚的含義重大，更也許亦能擴大解釋，各自奔向幸福，選擇今日辦理離婚也是好日子。

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雲林民眾蔡小姐與未婚夫今日於虎尾戶政事務所辦理結婚登記，蔡小姐表示兩人相愛天天都是好日子，今年是2020年所以2020520「愛你愛你我愛你」更具紀念性，今天是特地向公司請特休假到戶政事務所登記結婚。

雲林縣政府民政處戶政及新住民科長廖國堡表示，新人選擇520結婚，不外乎好記、有紀念性，比照去年2019年5月20日是72對新人完成結婚登記，今年可能因為2020年關係「愛你愛你」而有明顯增加人數。

廖國堡說，目前還在防疫期間，所以每一對到戶所登記結婚的新人，入內前都須先量測體溫、酒精消毒手部並戴上口罩，戶所內的每個櫃檯也全面安裝防疫遮屏，保障民眾健康，讓浪漫的結婚登記不打折。



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